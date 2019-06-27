İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nda gerekli işlemlerini tamamlayan İmamoğlu mazbatayı aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olar bir ekibin imzası ile teslim alacağım. Bu cinsiyet eşitliği adına değerli bir mesajdır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle