Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık Hızray projesine 2021 yılının 6. ayında başlayacaklarını bu sistemle İstanbul'da bir uçtan bir uca hızlı bir şekilde ulaşımın sağlanabileceğini belirtti.

11.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:11

İstanbul'un kronik sorunlarından biri olan trafik için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni projeyi duyurdu. 5 milyar dolar maliyeti olan Hızray projesinin inşaatına 2021 yılının haziran ayında başlanacağını açıklayan İBB Başkanı bu sistemle İstanbul'da bir uçtan bir uca hızlı bir şekilde seyahat etmenin de mümkün olacağını söyledi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi "Bu proje İstanbul'un boydan boya çok hızlı bir şekilde erişimini sağlayacak bir proje. Şu an bunu kısa spotlarla tanıtımını yapıyoruz, lansmanını da yapacağız.

"5 MİLYAR DOLARLIK BİR PROJE, YAPIMI 4 YIL SÜRER"

Bu projeyi 2021'in ilk 6 ayında Meclis'in ve yetkili bir kısım kurumların izinlerini alacak hazır hale getireceğiz. Bu proje çok hızlı bitirilebilecek. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir proje, 4 yıl yapım süresi var ama projenin maliyetini de yap-işlet-devret modelinin en ahlaklı biçimiyle yapabileceğimiz kapasitesi var. Görüşmelerimiz de var. İzinlerini aldığımız takdirde çok iyi bir kredi kabiliyetiyle yapabileceğimiz kapasitemiz de var. Bunun altyapısını görüşmüş durumdayız. Hedefimiz 2021'in 6. ayında biz bu projeyi başlar hale getirmek istiyoruz. Yapımı da 4 yıl sürer."

Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni projeyi duyurdu
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu
Haber Yorumları (5)
EKO: Önce su sorununu çözeydin kardeş biyolojik arıtma tesislerini eleştiriyordun boş boş ! Ayrıca o daha önce yapıldı gebzeden başlayıp halkalıya kadar giden bir MARMARAY var zaten dalavereciliği bırak ekooo
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FLC52: COPY PASTE EKREM. . . . . COPY PASTE İLE BU İŞ OLMAZ. . KENDİ FİKRİNİ BEYAN ET. . . . . 5 MİLYARLIK İŞSE BOLU TÜNELİ İŞİNE DÖNER O İŞ. . . DALDIR KEPÇEYİ. . DAĞIT KAŞIKLA. . . . GEÇ BU İŞLER. . EKO. . . . MİÇOTAKİS İZİN VERMEZ O PROJEYE :):):)
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ASLI: DEVLETİN PARASIYLA HAVA ATACAK ::) BAKALIM 2021 DE NERDE TATİLDE OLACAKSIN.
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