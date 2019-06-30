Ekrem İmamoğlu, Gazi Koşusu'nda 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra Gazi Koşusu'nda bir ilke imza atacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıp görevine resmen başlayan Ekrem İmamoğlu, bugün Veliefendi Hipodromu'na gidecek. Ekrem İmamoğlu'ndan önce kupayı bizzat vermek üzere Hipodroma gelen son isim Ali Müfit Gürtuna olmuştu.
EN SON ALİ MÜFİT GÜRTUNA GİTMİŞTİ
Ali Müfit Gürtuna, 2000 yılında koşulan yarışı kazanan Talaria isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını kendi elleriyle vermişti. Sonrasında 13 yıl görev yapan Kadir Topbaş bir kez bile kendisi hipodroma gelmezken, son başkan Mevlut Uysal da Veliefendi'ye hiç uğramamıştı.
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