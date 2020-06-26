İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
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İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara İBB'nin bir önceki yönetiminin TRT'deki Kut'ül Amare dizisine 12 milyon liralık reklam ödemesi üzerinden yanıt verdi.

26.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosu için ödenen fiyatı yüksek bulup israf eleştirilerini yapanlara, "Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasını gerekli bildiğim bir eserin dünya çapındaki bir müzayededeki satışına katıldık ve aldık. Benim maneviyatımı ölçecek bir para miktarı yok. Onlar, bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar" yanıtı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları'nın noter huzurunda yapılan kura çekiliş töreninin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"TABLONUN İSTANBUL'A KAZANDIRILMASI TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN EDEN BİR SEVİNÇ KAYNAĞI"

İmamoğlu, "İngiltere'de dünkü müzayedede Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İBB tarafından satın alındı. İstanbul'a ne zaman gelecek ve nerede, nasıl sergilenecek" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Sanırım detayları bugün belli olur. İstanbul'da kalıcı sergilenmesi için -her zaman yaptığımız gibi- bu işin uzmanları ile en şeffaf bir biçimde, İstanbul'un valisinden insanına kadar, onların da fikirlerini alarak karar vereceğiz. İstanbul'u bize hediye eden büyük padişahı, onun yaşadığı dönemde yapılan bir eserin İstanbul'a kazandırılması, dünden beri benim tüylerimi diken diken eden bir sevinç kaynağı. Onun en iyi şekilde kalıcı sergilenmesini sağlayacağız. İlk etapta benim gönlümden geçen İBB Saraçhane'de insanların yoğun bir ziyaretle onu görme zevkini elde edebilecekleri bir modelle sergilenmesi arzum var. Ama bu benim şahsi arzum. Bunu uzmanlarla ve kamuoyu ile paylaşarak, bu eserin kalıcı sergilenmesi konusunda ne yapabileceğimizi tartışacağız. Bu, benim tek başıma verebileceğim bir karar değil."

"BİRÇOK DİZİYE 13-14 MİLYON PARALAR ÖDENDİ"

Fiyatı yüksek bulunup israf eleştirilerinin olduğu hatırlatılması üzerine İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim maneviyatımı ölçecek bir para miktarı yok.Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasını gerekli bildiğim bir eserin dünya çapındaki bir müzayededeki satışına katıldık ve aldık. Dolayısıyla bu bir israf değildir. Şu an sosyal konut üretme misyonu olan KİPTAŞ'tayız. Bu kurumdan, birçok diziye 13-14 milyon paralar ödendi bundan birkaç sene önce. Baktığınızda hukuken hiçbir sorun gözükmüyor; ama vicdanen çok sorunlu işler var. Onun için o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar. Ama ben manen gurur duyuyorum. Maneviyatımın parayla ölçülecek tarafı yok."

DAHA ÖNCE İBB TARAFINDAN TRT'NİN KUT'ÜL AMERE DİZİSİNE VERİLEN REKLAM ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir açıklamada İBB'nin bir önceki yönetimi tarafından TRT'de yayınlanan Kut'ül Amere dizisine yapılan ödemeleri eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "İBB'nin bir önceki yönetimi ciddi abonelik, ciddi gazete satın almaları, ciddi reklamlar vermiş. Sadece bir iştirakin 3 yılda 1 televizyon kanalına verdiği ilan 7 milyon lira. Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya izleyicilerimize sormak istiyorum. Medya A.Ş. neden bir diziye 2018 yılında 12 milyon 750 bin liraya sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kut'ül Amare dizisi bu."

İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi

Manşet

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