Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız, BM Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Konuştu

Zurich Sigorta Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yıldız, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM Global Compact HUB ve Liderler Zirvesi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen etkinliğe konuşmacı ve jüri üyesi olarak katıldı.

BM Global Compact HUB etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İklim Eylemi için Sermayenin Harekete Geçirilmesi-İnovasyon ve İş Birlikleri" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Yıldız, Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İnovasyon Sunumları: Sürdürülebilir İş Dünyası için Çözümler" oturumunda ise jüri üyesi olarak görev aldı.

Jüri üyeliği kapsamında, 9 ay boyunca sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu yenilikçi fikirler geliştiren, dünyanın farklı noktalarından gelen 15 takımın projelerini dinleyen Yıldız, girişimcilerin iş dünyasına ve topluma değer katma potansiyelini öne çıkaran sorular sordu.

Açıklamada konuşmacı olarak katıldığı paneldeki görüşlerine yer verilen Yıldız, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SKA) iş dünyası için yol gösterici nitelikte olduğunu, liderliğin yalnızca finansal sonuçlara ulaşmakla değil, tüm paydaşlara değer yaratmakla yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti.

Yıldız, "Global Compact'ı geleceği sorumlulukla şekillendirmek olarak tanımlıyorum. AB Global Compact Hub ve Liderler Zirvesi'nde yer almak ve fikir alışverişinde bulunmak büyük bir mutluluk. Sürdürülebilirlik ve SKA'lar artık şirketler için sadece bir iş konusu değil, aynı zamanda topluma, gezegene ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Sigorta sektörü olarak sürdürülebilir finansmana dört ana başlıkta katkıda bulunduklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Birincisi, doğrudan yapılan yatırımları sigortalayarak, ikincisi, bu yatırımları risk mühendisliği bakış açısıyla değerlendirip olası zararları önleyerek, üçüncüsü, yeni ürün ve hizmetlerle bu dönüşümü destekleyerek ve son olarak, dünyadaki finansal varlıkların yaklaşık yüzde 70-75'i sigorta şirketleri tarafından yönetildiği için yatırımcı olarak bu sürecin içinde yer alıyoruz."

Sigorta sektörünün sürdürülebilir kalkınmada yalnızca destekleyici değil, dönüşümün öncüsü konumunda bulunduğunu vurgulayan Yıldız, bu anlayış ve bilinçle, tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edeceklerini aktardı.