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Züccaciyeciler Derneği'nden 2024 İçin 6,5 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Züccaciyeciler Derneği'nden 2024 İçin 6,5 Milyar Dolar İhracat Hedefi
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ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 2023 yılı sonunda züccaciye sektörünün 6,25 milyar dolar ihracat yapacağını belirterek, 2024 yılı için 6,5 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını açıkladı. Öksüz, sektördeki belirsizliklere rağmen yerli markaların uluslararası alanda tanınırlığının arttığını vurguladı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, sektörlerinin yılı 6,25 milyar dolar ihracatla kapatacağını belirterek, gelecek yıl için 6,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını söyledi.

Antalya'da düzenlenen 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi'ne katılan Öksüz, AA muhabirine, küresel ekonomik durgunluk ve ABD'deki başkanlık seçimi nedeniyle yaşanan belirsizliğin sektörü de etkilediğini ifade etti.

Yıl içinde gerçekleştirilen fuar, zirve gibi etkinliklerle yıllık ortalama ihracat rakamına ulaştıklarını aktaran Öksüz, "Yılı 6,25 milyar dolarla kapatacağız. Önümüzdeki yıl yüzde 10'luk büyüme hedefine ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelecek yıl için 6,5 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefimiz var." dedi.

Yerli markaların son yıllarda yurt dışında tanınırlığının arttığını vurgulayan Öksüz, dünyanın her yerinde restoranlarda, evlerde, bir bardağı veya bir tabağı kaldırınca altında Türk markasının adının yazdığını dile getirdi.

Sektörün 200'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Öksüz, "Ülkelerin neredeyse yüzde 90'ına ihracat yapıyoruz. En fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında Türkiye, 9'uncu sırada. En fazla İngiltere'ye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın neredeyse yüzde 10'unu İngiltere'ye gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Almanya, Fransa, İtalya, ABD geliyor." diye konuştu.

"Türkiye, dünya pazarındaki payını artırabilecek potansiyele sahip"

Öksüz, Çin'in liderlik yaptığı 300 milyar dolarlık pazar hacmine sahip dünya züccaciye sektöründe Türkiye'nin ilk 10'da yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin pazar payını artırabilecek potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Öksüz, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada hatırı sayılır çok sayıda markamız var. Camda, porselende, dünyanın neresine giderseniz gidin sektörle uğraşan herkes Türkiye'deki firmaların ismini bilir. Birçok ülkedeki firmalar bize ulaşıyor, 'Biz şu firmanın distribütörlüğünü almak istiyoruz, bize vermiyorlar, yardımcı olur musunuz?' diyorlar. Bu da firmalarımızın ne kadar güvenilir ve hatırı sayılır bir noktada olduğunu gösteriyor."

Öksüz, dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sektör olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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