Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı tarifeleri belli oldu

Yeni düzenleme kapsamında primlere %1,2 oranında zam yapılırken, özellikle riskli sürücüler ile güvenli sürücüler arasındaki prim farkının %500'ü aşması dikkat çekti. Bu durum, sürücülerin trafik geçmişine göre sigorta yükümlülüklerinde büyük farklılıklar yarattı.

Yeni tarifeye göre İstanbul'da sıfırıncı basamakta yer alan ve en riskli grupta bulunan bir sürücünün yıllık primi 43 bin 835 TL'ye yükseldi. Buna karşılık, en güvenli sürücü kabul edilen 8. basamakta prim 7 bin 306 TL olarak açıklandı. Böylece aynı şehirde riskli ve risksiz sürücüler arasındaki fark 6 kattan fazla oldu.

Ankara'da en yüksek prim 42 bin 594 TL, en düşük prim ise 7 bin 99 TL olarak belirlenirken, İzmir'de bu rakamlar sırasıyla 41 bin 353 TL ve 6 bin 892 TL seviyesinde kaydedildi.

TAKSİLERDE PRİM 115 BİN LİRAYI GEÇTİ

İstanbul'daki taksiler için sıfırıncı basamakta prim 115 bin 493 TL'ye çıkarken, 8. basamakta 19 bin 249 TL olarak açıklandı.

Otobüsler ise en yüksek sigorta primine sahip araç grubu oldu. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğu bulunan bir otobüs için 8. basamaktaki prim 276 bin 819 TL'yi buldu.

2025 yılında sigortasız araç kullanmanın cezası da artırıldı. Sigortasız şekilde trafiğe çıkan sürücülere 993 TL para cezası uygulanacak. Bununla da sınırlı kalmayacak; sigortası olmayan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekilecek.