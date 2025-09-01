Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı tarifeleri belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı tarifeleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı primleri belli oldu. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan güncel azami prim listesiyle birlikte otomobil, taksi, otobüs ve motosiklet dahil tüm araç türlerinin sigorta ücretleri yeniden belirlendi.

Yeni düzenleme kapsamında primlere %1,2 oranında zam yapılırken, özellikle riskli sürücüler ile güvenli sürücüler arasındaki prim farkının %500'ü aşması dikkat çekti. Bu durum, sürücülerin trafik geçmişine göre sigorta yükümlülüklerinde büyük farklılıklar yarattı.

Yeni tarifeye göre İstanbul'da sıfırıncı basamakta yer alan ve en riskli grupta bulunan bir sürücünün yıllık primi 43 bin 835 TL'ye yükseldi. Buna karşılık, en güvenli sürücü kabul edilen 8. basamakta prim 7 bin 306 TL olarak açıklandı. Böylece aynı şehirde riskli ve risksiz sürücüler arasındaki fark 6 kattan fazla oldu.

Ankara'da en yüksek prim 42 bin 594 TL, en düşük prim ise 7 bin 99 TL olarak belirlenirken, İzmir'de bu rakamlar sırasıyla 41 bin 353 TL ve 6 bin 892 TL seviyesinde kaydedildi.

Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı tarifeleri belli oldu

TAKSİLERDE PRİM 115 BİN LİRAYI GEÇTİ

İstanbul'daki taksiler için sıfırıncı basamakta prim 115 bin 493 TL'ye çıkarken, 8. basamakta 19 bin 249 TL olarak açıklandı.

Otobüsler ise en yüksek sigorta primine sahip araç grubu oldu. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğu bulunan bir otobüs için 8. basamaktaki prim 276 bin 819 TL'yi buldu.

2025 yılında sigortasız araç kullanmanın cezası da artırıldı. Sigortasız şekilde trafiğe çıkan sürücülere 993 TL para cezası uygulanacak. Bununla da sınırlı kalmayacak; sigortası olmayan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekilecek.

Haberler.com / Zübeyr Bozkurt - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Erdoğan liderlerin gözünün içine baka baka anlattı: Hiçbir izahı yok
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Ayrılığın ardında ihanet mi var? Hakan Sabancı iddialar sonrası sessizliğini bozdu

Ayrılığın ardında ihanet mi var? İddialar sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar sil baştan! İşte Süper Lig'de maç başı galibiyet ücreti

Rakamlar sil baştan! İşte Süper Lig'de maç başı galibiyet ücreti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.