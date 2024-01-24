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Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül emekli oluyor, yerine Bekir Cem Köksal geçecek

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Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül'ün emekli olması üzerine CEO'luk görevini Bekir Cem Köksal devralacak. Köksal, Zorlu Holding CFO'su olarak da görev yapmaktadır.

Zorlu Holding Üst Yöneticisi ( Ceo ) ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül'ün 21 Haziran 2024 itibarıyla kendi isteğiyle emekli olması nedeniyle, bu tarihten itibaren Ceo'luk görevini Bekir Cem Köksal devralacak.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, son 10 yılı Zorlu Holding Ceo'luğu olmak üzere 27 yıldır Zorlu Grubu'nda önemli görevlerde bulunan Yüngül'ün ardından, Ceo'luk görevini Bekir Cem Köksal yürütecek.

2002 yılından bu yana Zorlu Holding CFO'su olarak görev yapan ve halen Zorlu Holding ve çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Köksal, 1 Şubat ve 21 Haziran 2024 tarihleri arasında Zorlu Holding CEO Yardımcılığı görevini de yürütecek. Bekir Cem Köksal Zorlu Holding CFO'luğu görevini ise 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Vestel CFO'su Alp Dayı'ya devredecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, 1997 yılından bugüne yol arkadaşlığı yaptıkları Ömer Yüngül'e gruba verdiği üstün hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Kendisi grubumuzun bugünkü büyüklüğüne ulaşmasında önemli katkılarda bulundu. Vizyonu ve yenilikçi yaklaşımıyla grubumuza benzersiz değerler katan ve insan odaklı yaklaşımıyla çalışanlarımızın gönlünde özel bir yer edinen Yüngül, CEO görevini devrettikten sonra da grup şirketlerimizde yönetim kurulu üyesi olarak tecrübelerini paylaşmaya devam edecek. Yeni CEO'muz Bekir Cem Köksal da Zorlu Holding CFO'luğu görevinin yanı sıra, holding ve grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi olarak Zorlu Grubu'nu ülkemizin en değerli markalarından biri haline getiren stratejik planların oluşmasına büyük katkılar sundu."

Bekir Cem Köksal'ın devralacağı bayrağı çok daha ilerilere taşıyacağına gönülden inandığını ifade eden Zorlu, "Bekir Cem Köksal'dan Zorlu Holding CFO'luğu görevini devralacak değerli yöneticimiz Alp Dayı da 25 yıldır elektrik-elektronik sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan Vestel Şirketler Grubu'nun CFO'su olarak edindiği engin tecrübeyi Zorlu Holding CFO'su olarak tüm Grubumuza aktaracak ve Vestel CFO'luğu görevini Vestel Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak çok başarılı bir performans ortaya koyan Bülent Kiracıoğlu'na devredecek." ifadelerini kullandı.

Bekir Cem Köksal Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Bekir Cem Köksal, 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yaptı.

1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Köksal, Zorlu Grubu'na 2002 yılında Vestel'de Finans'tan Sorumlu Başkan olarak katıldı, 2002 yılında ise Zorlu Holding CFO'luğuna atandı.

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Alp Dayı, 2006 yılında California Üniversitesi, UC Berkeley'den Finans diploması aldı.

1987 yılından bu yana çeşitli sanayi kuruluşlarında mali işlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışan Alp Dayı, 1999 yılında Vestel Şirketler Grubu'na katıldı. Dayı, 2012 yılında bu yana Vestel'in gerek yurt içi, gerekse yurt dışı iştiraklerinden sorumlu Vestel Şirketler Grubu CFO'luğunu yürütmüştür.

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Bülent Kiracıoğlu, 2003 ve 2015 yıllarında yerli ve çok uluslu finansal kuruluşlarda çalıştı. 2015 yılında Merkezi Finans Müdürü olarak Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlayan Bülent Kiracıoğlu, 2019 yılından bu yana Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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