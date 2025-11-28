Haberler

Zorlu Enerji, Sürdürülebilir Tahvil İhraçlarıyla Ödül Kazandı

Güncelleme:
Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracıyla 1,1 milyar dolar büyüklüğe ulaşarak 'Yılın Kurumsal Tahvil İhracı' ve 'Yılın İşlemi Türkiye' ödüllerini kazandı. Şirket, finansal stratejisini sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirerek uluslararası alanda ciddi bir başarı elde etti.

Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihracı olan 1,1 milyar dolarlık Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets Awards 2025'te "Yılın Kurumsal Tahvil İhracı" ve "Yılın İşlemi Türkiye" ödüllerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini ulusal ve uluslararası arenada aldığı ödüllerle güçlendirmeye devam ediyor.

Zorlu Enerji, toplam büyüklüğü 2024 Ekim'de yaptığı 800 milyon dolarla başlayarak 1,1 milyar dolara ulaşan tahvil ihracıyla Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025'te iki prestijli kategoride ödül kazandı. Bu işlem, aynı zamanda Türkiye enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk SLB ihracı olma özelliğini taşıyor.

Zorlu Enerji'nin Ekim 2024'te gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond ihracı, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025'te 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Böylece ihraç, Türkiye'den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı. 5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacı ve stratejik yatırım planları çerçevesinde önemli finansal güçlenme sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Elif Yener, sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen kadın lider olarak özel ödül aldığı törende, Global Banking & Markets'tan aldıkları ödüllerin Zorlu Enerji'nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca, finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum."

Şirketin finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Yener, "Tahvil yapımızı Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdik. Finansman stratejimizi, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut sürdürülebilirlik KPI'larına bağladık. İhraç ettiğimiz tahvilin performans göstergeleri arasına yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil ettik. Bu yaklaşım, tedarikçilerimizden müşterilerimize uzanan tüm değer zincirinde dönüşümü finanse etmek ve yönetmek konusundaki kararlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. Küresel yatırımcıların ilgisi, bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
