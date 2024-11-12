Üye Girişi
Haberler

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik, 450 Fidan Dikti

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik, 450 Fidan Dikti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte 450 fidan dikerek doğaya katkı sağladılar.

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikle 450 fidan dikti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akıllı Hayat 2030 vizyonu odağında iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için sıfır emisyon, sıfır atık gibi hedefler belirleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan etkinliğe Eskişehir'deki çalışanlarının yanı sıra şirketin faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak'tan çalışanlar da gönüllü olarak katılım gösterdi.

Bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 38 Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanı toplam 450 fidanı toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Tamer Akaslan, "Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın yolu, doğayı koruma bilinciyle hareket etmek ve ekolojik dengeyi korumaktan geçiyor. Bugün burada diktiğimiz her bir fidan, yarınlara uzanan bir nefes, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir miras niteliği taşıyor. Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende olarak, doğaya ve çevreye katkı sağlamayı yalnızca bir görev değil, kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın gönüllü destekleri de hem şirketimizin vizyonunu hem de bireysel sorumluluk bilincini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte Akaslan da çalışanlarla birlikte fidan dikti.

Gönüllü çalışanların çevre, eğitim, sağlık ve spor gibi çeşitli alanlarda gelişimi teşvik eden projeler yürüttüğü "Zorlu Enerji Kıvılcımları" hareketini koordine eden Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende yöneticilerinden Nigar Uzan da "Gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz projelerle topluma ve dünyaya katkı sağlarken çevremizde de olumlu bir etki yaratıyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü'nde de doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefimizi sürdürmenin mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.