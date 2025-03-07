Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Zorlu Holding'den İsrail kararı

Zorlu Holding'den İsrail kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Enerji, İsrail'de bulunan Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarının satılacağını duyurdu.

Zorlu Enerji, İsrail'deki iştiraki Dorad Energy Limited'in sermayesindeki %25'lik payını tamamen elden çıkarma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucunda, hisselerin satışı için İsrail merkezli Phoenix Grubu ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Satış işleminin, Dorad Yönetim Kurulu'nun onayı ve ilgili yasal izinlerin alınması şartıyla tamamlanacağı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklamada, satış sürecinin tamamlanmasının ardından Zorlu Enerji'nin Dorad'daki tüm hisselerini devredeceği ve şirketin sermayesindeki payının sıfırlandığı ifade edildi.

Ayrıca, mevcut hissedarlar sözleşmesi uyarınca, %25'lik payın %15'lik kısmında diğer ortakların öncelikli alım hakkına sahip olduğu vurgulandı. Bu hakkın kullanılmaması halinde, hisselerin tamamının aynı şartlarla Phoenix Grubu'na geçeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Enerji Grubu olarak, 2003 yılından bu yana azınlık ortağı olduğumuz İsrail'deki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki tüm hisselerimizin devrinin tamamlandığını geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşmıştık. Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde 09.08.2024 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında ve yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail'de mukim Dorad Energy Ltd. (Dorad) sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır.

Dorad'ın mevcut ortakları arasındaki Hissedarlar Sözleşmesi gereği, yüzde 25'lik paylarımız içindeki yüzde 15'lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup, ön alım hakkı kullanılmaması halinde paylarımızın tümü aynı koşullarda Phoenix Grubu'na devredilecektir.

Bu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İsrail'deki söz konusu santrallerle hiçbir bağımız kalmayacaktır. Böylelikle, Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda; fosil kaynaklı enerji yatırımlarını portföyümüzden tamamen çıkararak, yenilenebilir enerji kaynakları odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
img

5 ülke sessiz sedasız nükleer silah depoluyor
img

Son seçim anketinde CHP'yi kara kara düşündürecek sonuç
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Yani Vestel 100 % Yerli ve Milli Degilmis..Di mi ?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Peki 2-Mayıs-2024'e, "İSRAİL'LE BÜTÜN TİCARÎ İLİŞKİLERİ KESTİK" diyerek, KİM BÜTÜN TÜRKİYE'YE "YALAN SÖYLEDİ" ?........ CEVAP : AKP......... İşte AKP'nin gerçek yüzü !!!!.......

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Neymiş demek ki Ceo bir açıklama yapmış ama gerçeğe yakınmış. Israil ile ortak olduklarına göre yapabilirler. Güleriz ağlanacak halimize. Bu memlekete sahip çıkmak zor gelenler bir anca terk etseler keşke. Çok boş gündemimiz var. Ekonominin temeli sarsılmış. Yabancı kuruluşlar bize afferim diyorlar. Ama biz de bir şey yok. Hala kaldırılma peşindeyiz. Kısa birnzaman da işler ayyuka çıkacaktır. Bekleyip görelim.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKablobükücü:

CEO su ramazan kutlamasını yasaklar , patron İsrail'le iş çevirir, sonra babayiğit diye ortada gezerler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye'deki bütün Müslümanları, en az 15 yıldır İSRAİL'Lİ MÜSLÜMAN KATİLLERİNİN "ENERJİ İHTİYACINI" karşılayan "ZORLU HOLDİNG'İN" (Ahmet Nazif Zorlu) bütün ürünlerini ("VESTEL" dahil) boykot etmeye davet ediyorum......

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.