Zonguldak'ta Tarım Projeleri Yerinde İncelendi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devrek ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama serası ziyaretiyle bölge tarımının gelişimine yönelik projeleri yerinde inceledi.

Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgelerinin tarımsal potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Devrek ilçesinde bulunan uygulama serasını ziyaret etti. İl Müdürü Nihat Ağan öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret, İl Müdür Yardımcımız Erol Ziyadoğlu, İlçe Müdürümüz Volkan Hızarcı, KTV Şube Müdürü İsmail Şahin ve Proje Birimi ekibi tarafından yapıldı.

Ziyaret sırasında, Devrek Güneşi ve Eveyikli kooperatiflerine ait meyve kurutma makineleri ve soğuk hava depoları projeleri incelendi. Bu projelerin amacı, bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve üreticilerin ürünlerini daha uzun süre muhafaza edebilmelerini sağlıyor. Meyve kurutma makineleri sayesinde meyveler, doğal yollarla kurutularak hem kaliteleri korunuyor hem de daha uzun ömürlü hale getiriliyor. Soğuk hava depoları ise ürünlerin taze kalmasını sağlayarak, üreticilerin piyasaya daha kaliteli ürünler sunmalarına olanak tanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, projelerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirdi. Nihat Ağan, "Bu tür projeler, Zonguldak ve Batı Karadeniz'in tarım sektöründe sürdürülebilir bir gelişim sağlamasına büyük katkı sunuyor. Üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, bölgenin tarımsal potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen uygulama serasında heyet; projelerin işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca, kooperatif temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, projelerin uygulamadaki başarıları ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Elde edilen veriler, gelecekteki projelerin daha etkin ve verimli bir şekilde planlanmasına yardımcı olacak. - ZONGULDAK