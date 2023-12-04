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Zonguldak'ta Madenciler Günü Töreni Düzenlendi

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GMİS ve Zonguldak Maden Mühendisleri Odası tarafından 4 Aralık Madenciler günü kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi. Törene, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Tayfun Demir, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk ve maden mühendisleri katıldı. Programda madencilerin zor koşullarda çalıştığı ve sektörün sorunlarına dikkat çekildi.

GMİS ve Zonguldak Maden Mühendisleri Odası tarafından 4 Aralık Madenciler günü kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde ki törene, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Tayfun Demir, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk ve maden mühendisleri katıldı.

Program 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından GMİS ve Maden Mühendisleri Odası Atatürk anıtına çelenk koydu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Madencilik zor işlerden bir tanesi. Madenciliğin be kadar önemli olduğunu görüyoruz. Madenler ve madenciler devlet eli ile yaşatılmalı. İstihdam sağlanmalı. Biz madenciler olarak toplu ölümlerle gündeme gelmek istemiyoruz" dedi.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk, "Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti'nden devir alınmış. O tarihten bu yana her yıl odamız tarafından düzenli olarak geniş katılımlı kutlanır olmuştur. Ancak bizler için son derece anlamlı olan bu özel günün maden kazalarından dolayı geçen yıl olduğu gibi ne yazık ki bugün de buruk bir biçimde kutluyoruz. Madenleri yer altından çıkarılması oldukça tehlikeli ve meşakkatli bir uğraştır. Yerin yüzlerce metre altında zorluklara karşı alın terini dökerek canlarını hiçe sayarak dünyanın en zor mesleğinde çok zor koşullarda çalışan madencilerin emekleri büyük övgü ve takdiri hak etmektedir. Madencilik sektörünün sorunlarının gündeme gelmesi bu sektörün en önemli sorunlarından birisi olan iş kaza bulunması maden ocaklarının sağlık ve güvenlik ortamları haline getirilmesi için somut adımların atılması beklentilerini sürmektedir"dedi.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak İsa Mutlu Maden Ekonomi Güncel Haberler

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