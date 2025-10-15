Haberler

Zonguldak'ta Kestane Rekoltesi Yüzde 50 Düşerken Fiyatlar 400 TL'ye Çıktı

Zonguldak'ta Kestane Rekoltesi Yüzde 50 Düşerken Fiyatlar 400 TL'ye Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık ve gal arısı istilası nedeniyle Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki kuzu kestanesi rekoltesi yüzde 50 azaldı. Fiyatlar geçen yıla göre önemli ölçüde yükselerek 400 TL'ye kadar çıktı.

Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık ve gal arısı istilası, bu yıl Zonguldak'ın Alaplı ünlü kuzu kestanesini de vurdu. Yüksek kalite ve iri taneleriyle bilinen Alaplı kestanesinde rekolte yüzde 50'nin üzerinde azaldı.

Rekolte düşüşüyle birlikte geçen yıl iriliğe göre 150-250 TL arasında değişen kestane fiyatları bu yıl 400 TL'ye kadar çıkarken, bazı alıcıların irilik ve kaliteye göre 450 TL'ye kadar fiyat verdiği öğrenildi. İlçenin ormanlarında günlerdir kestane toplayan köylüler, sabah ezanıyla birlikte çuvallarını omuzlayarak ilçe merkezine getirdi. Burada kurulan kestane borsasında ürünlerini satmaya çalıştı.

Alaplı çevresindeki ormanlarda kestane toplayan vatandaşlar, hem kuraklık hem de gal arısı zararlısının etkisiyle kestane bulmakta zorlandıklarını belirtti. Kestane satıcısı Feride Öztürk, kestanenin bu sene az olduğunu bu nedenle de fiyatının yüksek olduğunu belirterek, "Ağaçlar boş. Bulduğumuz kestaneler de iri ama az" dedi.

İstanbul ve Bursa'dan gelen kestane tüccarları ise fiyatların yüksek olduğunu söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.