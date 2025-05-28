Zonguldak'ta Amatör Balıkçılardan İstavrit Satışı: Fiyatlar Düşüşte

Zonguldak'ta Amatör Balıkçılardan İstavrit Satışı: Fiyatlar Düşüşte
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Zonguldak'ta amatör ve olta balıkçılarının getirdiği istavrit balıkları tezgahları doldururken, fiyatı 150 liraya geriledi. Zeki Beybeyoğlu, halkı balıksız bırakmamaya çalıştıklarını belirtti.

Zonguldak'ta küçük sandallarla denize açılan amatör ve olta balıkçılarının getirdiği balıklar esnaf tarafından satışa sunuldu. İstavrit 150 liradan alıcı buldu.

Zonguldak balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Balık avlama mevsimi içinde olmamıza rağmen olta balıkçılarımız balık tutmaya devam ediyor. Ufak sandallarımız ve amatör balıkçılarımız balık getiriyorlar. Biz halkımızı balıksız bırakmıyoruz" dedi.

Tezgahlarda bol bulunan istavritin fiyatında düşüş yaşandığı bildirildi. Beybeyoğlu, "Kaç günden beri istavrit balığı 250 lira civarındaydı. Biraz bol geldiği için iki günden beri 150 liraya satıyoruz. Halkımızı balıksız bırakmıyoruz yani. Bizde balık var" ifadelerini kullandı.

Beybeyoğlu, sezonun ortalarına gelindiğini belirterek, "Ama artık balığın son günleri zaten. Havalar ısındı artık. Şurada son 5-10 gün sonra balık bulamazlardır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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