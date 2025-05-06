Zirai Dondan Fındık Bahçelerine Büyük Hasar

ORDU'da zirai dondan hasar gören fındık bahçesinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Karadeniz'de fındık bahçelerinde özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70 ile yüzde 100'ler mertebesinde zarar söz konusu" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi'nde nisan ayında etkili olan zirai don olayı sonrası hasar gören fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Ziraat odası başkanlarından son gelişmelere ilişkin bilgi alan Bayraktar, "İklim değişiklikleri, Türkiye'deki tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 vilayetimizi gezdik ve doğal afetten zarar gören bahçelerde incelemeler yaptık. 11 Nisan'da yağan kar yağışı ve arkasından gelen don olayı maalesef bahçelerimize çok ciddi zarar verdi. Bütün Karadeniz'de özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70 ile yüzde 100'ler mertebesinde zarar söz konusu. Fındık bahçelerindeki bu zarar, bizi çok üzüyor. Fındık ekolojik üstünlüğe bağlı olduğumuz bir ürünümüz, üretim olarak da ihracat olarak da dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürünümüz. 2024 rakamlarına baktığımızda yaklaşık 2 milyar 350 milyon dolarlık ihracat geliri sağlayan önemli bir ürünümüz. Sahayı gördüğümüzde üretim rakamlarının da ciddi manada aşağı düşeceğini görüyoruz. Yani tahminlerin fevkalade altında bir üretim rakamı bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Üzülerek ifade ediyorum, bu yıl için ihracat gelirlerimizi de bir miktar aşağı çekecektir. Fındık, gözümüz gibi bakmamız gereken ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan çok önemli bir ürün. Dolayısıyla böyle bir zarar hem bölge insanımıza hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar verecek gibi görünüyor. Bundan da büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bütün üreticilerimize de bu manada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'BAKANLIĞIMIZ, ÜRETİCİLERİMİZE YARDIM YAPACAK'

Üreticilerin, devletten birtakım beklentileri olduğunu belirten Bayraktar, "Bu afetler sonucunda üreticilerimizin bahçede kalabilmesi, üretimde kalabilmesi, özellikle zarar gören bahçelerine destek verebilmesi, bakım yapabilmesi için devletten birtakım beklentileri var. Hükümetimizden beklentileri var. Şimdi üreticilerimizin maliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu maliyetler üzerinden üreticilerimize yardım yapacak. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu bahçelerden artık üreticimizin bu sene para kazanması mümkün değil. Dolayısıyla para kazanamadıkları için bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını da ödemeleri mümkün değil. Bizim çiftçimiz borcuna sadıktır. Para kazandığı her dönem borcunu ödemiştir, kapatmıştır. Ama bu bahçelerdeki zarar maalesef üreticilerimizi çaresiz bırakmıştır. Şimdi bu koşullar altında üreticilerimiz kamuya olan, kamu bankalarına olan ayni ve nakdi kredi borçlarının, tarım kredi kooperatiflerine olan ayni ve nakdi borçlarının yapılandırılmasını talep ediyor. Bir de üreticimizin taze paraya ihtiyacı var. Bankalara gittiğinde, yeni kredi açılabilmeli. Yani yeni krediye ulaşabilmeli. Çünkü üreticimiz bu parayla hem bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor, yaşamına devam edecek, ailesinin geçimini sağlayacak, hem de bir taraftan, bahçesinin bakımı ile uğraşacak. Bu bahçeleri toparlayabilmeleri için, bahçelere daha fazla bakım yapmaları lazım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,