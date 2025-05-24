Zirai Don Destek Ödemeleri Kurban Bayramı'ndan Sonra Başlıyor

Zirai Don Destek Ödemeleri Kurban Bayramı'ndan Sonra Başlıyor
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Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerinin ağaç bazlı şekilde Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirileceğini açıkladı. İlk saha çalışmalarının Malatya'da başlayacağı duyuruldu.

Zirai don destek ödemeleri başlıyor

Ödemeler ağaç bazlı yapılacak

MALATYA - Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkan vekili AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerinin Kurban Bayramından sonra gerçekleşeceğini belirtti. Tüfenkci ödemelerin ağaç bazlı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkan vekili AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerinin Kurban Bayramından sonra gerçekleşeceğini belirtti. Tüfenkci komisyonun ilk saha çalışmalarına ise Malatya'da başlayacağını duyurdu.

Zirai don sonrası başlatılan saha çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini ilk saha çalışmalarına ise önümüzdeki hafta Malatya'da başlanacağını kaydetti.

Zirai dondan etkilenen üreticilerin durumuna değinen Tüfenkci, Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüldüğünü ifade etti. Tüfenkci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve sigortası bulunan üreticilere yönelik desteklerin, yapılan masrafların önemli bir kısmını karşılayacak şekilde, dönüm bazında değil ağaç başı esasına göre yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrı, Komisyon çalışmaların ayrı yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, destek ödemelerine kurban bayramı sonrası başlanılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Ekonomi
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