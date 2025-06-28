Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması başladı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bugün itibarıyla 1 milyondan fazla üreticiye kullandırılan tarımsal kredi bakiyesinin 706 milyar liraya ulaştığını belirterek, " Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanındaki payı yüzde 71'e ulaşmış olup her 100 birim kredinin 71'i bankamız tarafından kullandırılmıştır." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasının açılışında konuşan Çakar, etkinliğe ilişkin detayları paylaştı.

Gün içerisinde düzenlenecek "Nesilden Nesile Tarımda Aile", "Tarımda Kooperatifçilik ve Kırsal Kalkınma", "Türkiye'de İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretimin Adaptasyonu" başlıklı panellerde üreticilerin, akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşacağını dile getiren Çakar, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini tanıtacağını anlattı.

Çakar, yurt içinde 365, yurt dışında ise 22 ülkedeki 131 noktada faaliyet gösterdiklerini kaydederek, zorlu küresel koşullar ile global ekonomideki belirsizlikler ve yaşanan pek çok olumsuzluğa karşı kaynaklarını başta tarım olmak üzere imalat, ihracat, savunma sanayisi, turizm ve enerji gibi öncelikli alanlara yönlendirdiklerini söyledi.

Ziraat Bankası olarak sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliğini destekleyen projelerle tarladan sofraya etkin bir şekilde finansman sağladıklarını ifade eden Çakar, aynı zamanda sektöre yol gösteren ve sorumluluk alan bir paydaş olmakta kararlı olduklarını vurguladı.

"Tarım sektöründeki kredilerin 71'i bankamız tarafından kullandırılmıştır"

Alpaslan Çakar, banka tarafından 1 milyondan fazla üreticiye kullandırılan tarımsal kredi bakiyesinin bugün itibarıyla 706 milyar liraya ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanındaki payı yüzde 71'e ulaşmış olup her 100 birim kredinin 71'i bankamız tarafından kullandırılmıştır. Tarımsal kredilerimizin yüzde 90'ından fazlası sübvansiyonlu kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilerin de yaklaşık 174 milyar lirasının yani yüzde 27'sinin faizinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan kredilerden oluşmaktadır. Üreticilerimizin temel bitkisel ve temel hayvansal üretim konularındaki 300 bin TL'ye kadar ki tarımsal kredi taleplerinin faizlerinin tamamı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından, yani devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda gerçekten devletimizin üreticilerimize çok güçlü bir faiz desteği sağladığını izah etmek isterim."

"Tarımda gençleri ve kadınları çok önemsiyoruz"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, kredilerin yüzde 24'ünün yatırım, yüzde 76'sının da işletme kredilerinden oluştuğunu kaydederek, "Genel ürün bazında dağılımına bakıldığında kredilerin yüzde 48'inin hayvansal üretim, yüzde 33'ünün bitkisel üretim, yüzde 13'ünün tarımsal mekanizasyon, yüzde 6'sının da diğer kredilerden oluştuğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Tarımsal kredilerden kaynaklanan takipteki kredi oranının yüzde 1'in çok altında olduğunu vurgulayan Çakar, "Sektör ortalamalarının çok altında olan bu oran, bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Bu konuda hepinize müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Çakar, tarımda sadece iş gücü olarak değil sürdürülebilirliğin ve değişimin yanı sıra kırsal kalkınmanın sağlanması açısından da büyük öneme sahip gençleri ve kadınları çok önemsediklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"2024'te genç çiftçilerimize 119 milyar TL, kadın çiftçilerimize 35 milyar TL kredi kullandırdık. İklim değişikliğinden ve doğa koşullarından en çok etkilenen sektörlerin başında tarım sektörü geliyor. Sürdürülebilirliğin en önemli konulardan biri de iklim değişikliğinin ortaya çıkarttığı sonuçlara sektörün adapte olmasıdır. Ziraat Bankası olarak sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimimizle iklim değişikliğinin önlenmesi, iklim adaptasyonu ve kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının tasarruflu, etkin ve verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarımsal AR-GE, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmanın sağlanması kapsamında uygulamaya aldığımız kredi ürünlerimiz başta olmak üzere ülkemiz tarımının sürdürülebilir finansmanı için gerekli aksiyonları bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz."

"Çiftçilerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

Alpaslan Çakar, geçen yılki buluşmada tanıtımını yaptıkları ve kullanıma sundukları Ziraat Çiftçi Platformu mobil uygulamasının kullanıcı sayısının 100 bini geçtiğini belirterek, uygulamanın sunduğu avantajlardan bahsetti.

161 yıldır üreticinin alın terini desteklemekten onur duyduklarını vurgulayan Çakar, "Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz tarımı memleket meselesi ve ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. Sizleri de sadece bir müşteri olarak değil ülkemizin geleceğini omuzlayan ve bu toprakların gerçek kahramanları olarak değerlendiriyoruz. Siz yeter ki üretmeye devam edin. Ziraat Bankası olarak size olan desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Gün içerisinde üç ayrı panelin düzenleneceği zirvenin öğleden sonraki bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da konuşma yapması bekleniyor.