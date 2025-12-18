Haberler

Zeytinyağı fiyatları belli oldu, fiyatlarda artış yaşandı

Aydın'da zeytinyağı rekoltesinin düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. 5 asit yemeklik zeytinyağının fiyatı son bir ayda %35 artarak 190 TL'ye yükseldi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar, zeytin üreticilerinin umutlarını yeşertti.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan ve yüksek kaliteli zeytinyağının, bu yıl rekoltesinin düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı son bir ayda yüzde 35 artarak 190 TL'ye yükselirken cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorda bırakan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla kıymete bindi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır zor günler yaşayan zeytin üreticinin umutlarını yeşertti. Son açıklanan rakamlara göre yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da açıklandı. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre; yemeklik yağlarda 0,3 asit 305 TL, 0,5 asit 295, 0,8 asit 290 TL, 1 asit 265 TL, 1,5 asit 245 TL, 2 asit 225 TL olarak açıklandı. Diğer naturel sızma yağlarda ise; 0,3 asit 295 TL, 0,5 asit285 TL, 0,8 Asit 280 TL, 1 asit ham yağ ise 202 TL olarak açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title