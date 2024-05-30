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Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı

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Türkiye'de son dönemde artan zeytinyağı fiyatları vatandaşları mağdur etmeye devam ederken, zeytin üreticileri hükümete çağrıda bulunarak dökme zeytinyağı ihracatı yasağının devam ettirilmesini talep etti. Türkiye'ye hiçbir faydası ve katma değeri olmayan böylesi bir ihracatın devam etmesi durumunda fiyatların daha da yükseleceğini belirten uzmanlar, bu işlemden karlı çıkanın Türkiye değil, bizden dökme zeytinyağı alıp şişeleyerek satan İspanya gibi ülkeler olacağını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl ekim ayı itibarıyla aldığı karar neticesinde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan yasak kararı süresiz bir şekilde uzatılmıştı. Karar sofralık zeytin üreticileri tarafından olumlu karşılanırken, süreç içinde artmaya devam eden zeytin ve zeytinyağı fiyatları sonrası uzmanlardan yeni bir uyarı daha geldi.

TALEP PATLAYINCA FİYATLAR UÇTU

İspanya, İtalya ve Fransa'da yaşanan kuraklıklardan dolayı zeytin ağaçlarında geçmişe kıyasla yüzde 70'e varan rekolte kayıpları yaşanırken, bu ülkeler kayıplarını kapatmak için Türkiye gibi üretici ülkelere yöneldi. Yaşanan talep artışıyla birlikte Türkiye'deki yağlık zeytin fiyatları da 2 katına çıktı.

İSPANYA'NIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Zeytinyağı pazarındaki liderliklerini kaptırmamak isteyen İspanya gibi ülkeler, Türkiye'deki ulusal ve yerel market raflarından topladıkları ambalajlı ürünleri dökme haline getirip ihracat yapıp ihracatçılara ham madde sağlarken, bu hamle Türkiye'de sofralık zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor.

Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan 'İhracat yasağı devam etsin' çağrısı

REKOLTE KAYBI YAŞANIRSA VAY HALİMİZE

Türkiye'de yaşanabilecek bir rekolte kaybı durumunda fiyatların daha da artacağına dikkat çeken uzmanlar, ülkemize hiçbir faydası ve katma değeri olmayan dökme zeytinyağı ihracatının tüm vatandaşların ortak faydası adına kapatılması gerektiği çağrısında bulunuyor.

İHRACAT DEVAM EDERSE SOFRADA ZEYTİN BULAMAYABİLİRİZ

Ülkede zeytin stoğunun azalmasının sahte zeytinyağın piyasa sürülmesinin önünü açabileceği konusuna da dikkat çeken sofralık zeytin üreticileri, ihracat yasağının yeniden açılması halinde sofralık zeytin bulunamayacağına da işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Zeytinyağı İspanya Türkiye İhracat Zeytin Dünya Ekonomi Haberler

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