Zeytinyağı Fabrikası İşletmecileri Toplandı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında, zeytinyağı fabrikası işletmeciliği yapan oda üyeleriyle sektörün sorun ve taleplerini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirildi. MATSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de katıldı. Toplantıda sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, işletmeciler tek tek söz alarak görüş ve taleplerini dile getirdi. Gündeme getirilen her konu üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Üyelerimizin sektörlerinde yaşadığı sorunların çözümü, taleplerinin ilgili mercilere aktarılması ve üretimle ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oda olarak bölge ekonomisine katkı sağlayan her alanda kararlılıkla çalışmaya devam edecek, üyelerimizin sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Manavgat'ın zeytin ve zeytinyağının markalaşmasını istiyoruz"

Başkan Güngör, zeytin ve zeytinyağının markalaşma sürecine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ürünlerimizin katma değerini artırmak ve markalaşma yolunda ilerlemek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Hedefimiz, Manavgat'ımızın zeytin ve zeytinyağını yalnızca yerel pazarda değil, ulusal ve uluslararası pazarlarda da bilinen ve tercih edilen bir marka haline getirmektir. Bu süreçte coğrafi işaret, tanıtım ve pazarlama konularında üyelerimize her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz." - ANTALYA