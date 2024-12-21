Zeytin Üreticileri Kuraklık Nedeniyle Devlet Desteği Bekliyor

Zeytinci destek bekliyor

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, kuraklığın olumsuz etkilediği zeytinde hasat maliyetleri de çok arttı. Kuraklık nedeniyle yağ rekoltesinde de büyük düşüş yaşanırken, zarar eden üretici devlet desteğinin artırılmasını istedi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi yöresinde fabrikaların bahçeleri zeytin kasaları ile dolarken, yağ çıkışlarının çok düşmesine rağmen, hasat maliyetlerinin çok artması zeytincileri sıkıntıya soktu. Eski yıllarda ortalama 5 kilo zeytinden bir kilo yağ elde edilirken, bu sene bir kilo yağ için 8-10 kilo zeytin işlemek gerektiği kaydediliyor. Tariş'in bu güne kadar fiyat açıklamaması da sıkıntıyı artırdı. Zeytin üreticileri devlet desteği bekliyor. Zor durumda olduklarını anlatan üretici Rukiye Köse, "3 aydan beri zeytine gidiyoruz. Zeytinde yevmiyeleri çok yüksek. İş de olmuyor. Kuraklıktan zeytinler büyümedi, kasadan düşüyor. Zeytinlerimizden 10 kiloda 15 kiloda bir kilo yağ çıkıyor. Biz devletten yardım bekliyoruz. Yani çok zor durumdayız" dedi. Oğulcan Orhon da, "Para kazandırmıyor. Hep içerden gidiyor. Memnun değiliz. Yağmurlar zaten bu sene yağmadı. Randımanlar çok kötü. 8 kiloda 9 kiloda buluyoruz. Tayfa parası aldı başını gidiyor. Tariş fiyat açıklamadı. 100 liradan veriyoruz yağları. Şikayetçiyiz bundan ama, yapacak bir şey yok" diye konuştu. Nadir Uygun ise, " Bu sene işimiz zor. Yağmur yağmadı. Kurak gitti. Randımanlar çok bozuk. Fiyatlar düşük. İşçilik maliyetleri yüksek. Devletimizden destek bekliyoruz. İnşallah, bize sahip çıkarlar" dedi.