Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

Faaliyete girdiği kısa sürede nam salan Zarife Hanım Pastaneleri, Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı.

KORKUT, MUŞ (İHA) - Faaliyete girdiği kısa sürede nam salan Zarife Hanım Pastaneleri, Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı.

Diyarbakır'da tatlı sektöründe yeni faaliyetlerine başlayan Zarife Hanım Pastaneleri, fıstıklı baklava, cevizli kadayıf, cevizli sargı burma, soğuk baklava gibi birçok çeşidi tatlı severlerle buluşturdu. İlk şubelerinin Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde olduğunu aktaran pastane şube müdürü Recep Korkut, insan sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu kaydetti. Korkut, "İmalatımızda özenle hazırladığımız tatlılarımızda kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Tüm çeşitlerimiz, doğal ve taze ürünlerden oluşmaktadır. İnsan sağlığı bizler için önceliklidir. Tatlılarımızda, glikoz, tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. Son derece temiz ve hijyenik ortamda, tamamen doğal ürünlerden hazırlanan kendine has soğuk baklava lezzetimizi tatması için tüm vatandaşlarımızı şubemize bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Korkut, Diyarbakır, Korkut, Medya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title