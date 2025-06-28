Zanaatkarlığın Önemi ve Geleceği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüzde ustaların yaş ortalaması 50-60'ın üzerinde. Ne yazık ki çocuklarımız bu alanlara yeterince yönelmiyor" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yaz tatilinin çocuklara sadece dinlenme fırsatı olmadığını belirtti. Tatilin aynı zamanda hayat boyu kullanabilecekleri beceriler kazandıracak bir döneme dönüşebileceğini aktaran Palandöken, "Günümüzde ustaların yaş ortalaması 50-60'ın üzerinde. Ne yazık ki çocuklarımız bu alanlara yeterince yönelmiyor. Oysa 30'a yakın sektörde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz var. Otomobil tamirciliğinden terziliğe, butik işler, elektrikçilik, elektronikçilik gibi alanlar çok kıymetli. Çünkü yapay zekanın yapamayacağı şey, zanaatkarlıktır. Unutmamalıyız ki yapay zekayı geliştiren de nihayetinde bir zanaatkardır" diye konuştu.

"Meslek sahibi olmak kadar değerli bir şey yok"

Çocukların uzun süren akademik eğitim hayatlarını sadece derslerle değil, aynı zamanda meslek öğrenerek değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Meslek sahibi olmak kadar değerli bir şey yok. Bir çocuk, ustasının yanında çalışarak en azından bir araç arıza yaptığında kaputu kaldırıp sorunun ne olduğunu anlayacak kadar pratik bilgiye sahip olabilir. Herkes çocuklarının iyi bir akademik eğitim almasını istiyor ama zanaatkarlık her geçen gün biraz daha kan kaybediyor. Otomobil tamirciliğiyle başlayıp marangozluğa, elektrik teknisyenliğine kadar uzanan bu meslekler hayatın her alanında lazım olan işler" açıklamasında bulundu.

"Ne yaparsanız yapın, mutlaka bir mesleğiniz olsun"

Daha güçlü ve donanımlı bir gelecek için zanaat öğrenmenin önemine işaret eden Palandöken, "Elbette akademik eğitim ihmal edilmemeli. Çocuklar oyun oynayacak, arkadaşlarıyla vakit geçirecek, eğlenecekler. Ancak yaz tatilinin uzun süresi iyi değerlendirilirse hem eğlenip hem de bir meslek öğrenebilirler. Yoksa zanaatkarlık bir hayale dönüşebilir. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizdeki zengin potansiyel ve ustalık geleneği yok olmasın. Kimse bu değerli mesleklerin kaybolmasına göz yummamalı. Ne yaparsanız yapın, mutlaka bir mesleğiniz olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA