ZAMLI ENGELLİ MAAŞI 2026 (GÜNCEL ENGELLİ MAAŞI) Temmuz zammı engelli maaşı ne kadar oldu?

Temmuz 2026 dönemi itibarıyla memur maaş katsayısındaki güncelleme doğrultusunda engelli aylıklarına uygulanacak yeni zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak artış kesinleşirken, bu artış doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri arasında yer alan engelli maaşları da yeniden hesaplandı. Peki, 2026 Temmuz zammı engelli maaşı ne kadar oldu? Detaylar...

ZAMLI ENGELLİ MAAŞI 2026

Temmuz 2026 itibarıyla memur maaş katsayısında yapılan güncellemenin ardından engelli aylıklarında uygulanacak yeni ödeme tutarları resmiyet kazandı.

Güncellenen ödeme tutarları şu şekilde açıklandı:

Yüzde 40-69 engel oranına sahip vatandaşlar için engelli aylığı: 5.794 TL

Yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için engelli aylığı: 8.690 TL

Belirlenen bu tutarlar, Temmuz-Aralık 2026 döneminde geçerli olacak yeni engelli maaşları olarak uygulanacak.

2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ise engelli aylıkları şu tutarlar üzerinden ödeniyordu:

Yüzde 40-69 engel oranı: 5.103,34 TL

Yüzde 70 ve üzeri engel oranı: 7.655 TL

Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren zamla birlikte her iki ödeme kaleminde de memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeni tutarlar uygulanmaya başladı.

HAZİRAN ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre;

Haziran ayı aylık enflasyonu yüzde 0,99

Yıllık enflasyon yüzde 32,11

Altı aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler doğrultusunda memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı. Buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı da eklenince memur maaşlarında uygulanacak toplam artış oranı yüzde 13,52 oldu.

Memur maaş katsayısındaki bu güncelleme, engelli aylıklarının da aynı oran doğrultusunda yeniden belirlenmesini sağladı.

TEMMUZ ZAMMI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2026 zammıyla birlikte engelli aylıklarında uygulanacak yeni ödeme tutarları belli oldu.

Yüzde 40-69 engel oranına sahip vatandaşlara Ocak-Haziran döneminde ödenen 5.103,34 TL tutarındaki aylık, yüzde 13,52 oranındaki artış sonrasında 5.794 TL olarak güncellendi.

Yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlara ödenen 7.655 TL tutarındaki aylık ise aynı zam oranı uygulanarak 8.690 TL seviyesine yükseldi.

Böylece memur maaş katsayısındaki güncelleme sonrasında Temmuz-Aralık 2026 döneminde uygulanacak engelli maaşları resmiyet kazanmış oldu.