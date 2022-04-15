Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlayacağını açıkladı.

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlayacağını açıkladı.

Gazel, yaptığı açıklamada, "Yoğun girişimlerimiz ve takiplerimiz neticesinde gurbetçilerimizin bölgeye ulaşımını kolaylaştıracak ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak 4 yeni uçuş noktası Kütahyamıza hayırlı olsun.Pegasus, Zafer Havalimanı'ndan Brüksel, Düsseldorf, Köln ve İstanbul Sabiha Gökçen karşılıklı uçuşlara 25 Mayıs'ta başlıyor. Başka uçuş noktaları da yakın zamanda eklenecek. Kütahya artık daha yakın" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili, Kütahya, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title