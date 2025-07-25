Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
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Otomotiv, tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Konya merkezli sanayi kuruluşu Asman Çelik'in konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Yüzlerce kişiyi istihdam eden şirket böylece iflas etmiş oldu.

Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden Asman Çelik, mali zorlukları aşamayarak hukuki sürecin sonunda iflas etti.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin daha önce aldığı geçici ve kesin mühletler ile uygulanan tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Bu karar, şirketin resmi olarak tasfiye sürecine gireceğini gösterdi.

YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU

Cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanları üretimiyle bilinen Asman Çelik, otomotivden tarıma, enerjiden gıda sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyordu. Yüzlerce çalışana iş imkânı sağlayan şirketin iflası, hem çalışanları hem de tedarik zincirindeki çok sayıda işletmeyi olumsuz etkiledi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

mehmet şimşek sen uyu uyu şirketler sayende bir bir batıyor. bu ağır vergi yüküyle, alınamayan kredilerle, piyasadaki ticaretin durma noktasına gelmesiyle devalüasyonun olduğu ortamda şirketler yok olup gidiyor. sizi asla ihracat kurtaramayacak git bunu akıl hocalarına anlat. iç piyasa olmazsa ihracat bir hiçdir mehmet şimşek. yazık mahvettiniz ekonomiyi ülkeyi uydurma sıkılaşma politikası safsatalarıyla.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Allah sonumuzu hayretsin

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Günümüz Arabistanlı Lawrence'ı olan Şimşek'in hedefi de bu. Ülkenin tüm değerlerini iflas ettirip bunları yok pahasına yabancıya satmak ve ülkeyi yabancıya bağımlı hale getirmek. Bu şekilde İngiliz Mehmet sahipleri için büyük bir pazar hazırlamış olacak...Türkiye Birleşik Devletleri.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vurgunu yapan parayı kaçıran hemen kaçıyor ki ucu daha sonra dokunmasın diye :)

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