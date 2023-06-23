Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası ürünleri Ankara'da satışa sunuldu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan ve sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda tüketime hazır hale getirilen ürünlerin yeni durağı Ankara oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan ve sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda tüketime hazır hale getirilen ürünlerin yeni durağı Ankara oldu.

Efeler Belediyesi'nin kente armağan ettiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, ilçe tarımına katma değer kazandırmaya devam ediyor. Belediyenin kendi tarım arazilerinde yetiştirildikten sonra fabrikada hijyenik koşullarda işlenen enginar, şevketi bostan, kestane şekeri, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, kaya koruğu, erişte ile konserve haline getirilmiş domates ve biberler Başkentlilere sunuldu.

Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'ndan Başkent'e uzanan lezzet yolculuğunda 16 bin 723 adet ürün, Başkent'in en büyük gıda mağazaları arasında yer alan City Gross'un Yenimahalle ilçesindeki şubesinde oluşturulan yöresel lezzetler reyonunda vatandaşların beğenisine sunuldu.