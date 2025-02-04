Yusuf Yazgan'dan Memurlara Refah Payı Çağrısı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ocak ayı enflasyonunun açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, memurlara 2025 yılının ilk 6 ayı için verilen zammın bir ayda geri alınmış olduğunu, refah payının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Yazgan, "Ocak ayı enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 5,03 olarak açıklandı. Memurlara, 2025 yılı ilk 6 ayı için Hakem Kurulu tarafından verilen yüzde 6'lık artış, bir ayda geri alınmış oldu. Açıklanan ocak ayı enflasyonu sonrası daha önce yaptığımız çağrımızı tekrarlıyoruz. Refah payı kaçınılmazdır ve en kısa sürede kamu görevlilerine refah payı verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Toplu Sözleşme Masası'nda önerilen zam miktarını yetkili konfederasyon olarak imzalamadıklarını ve artış oranının Hakem Kurulu tarafından belirlendiğini hatırlatan Yazgan, "Memuru Hakem Kurulu'na, Hakem Kurulu'nun iradesini de TÜİK'in açıklayacağı enflasyona mahkum etmek kamu görevlilerinin hakkını elinden almaktır" dedi.

Memura enflasyon oranı kadar zam yapmış olmanın, Hakem Kurulu'nun verdiği zam miktarını haklı çıkarmayacağını belirten Yazgan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Memurun enflasyona ezdirilmemesi, memuru korumamaktadır. Bunun birinci sebebi açıklanan rakamlar gerçek enflasyonu yansıtmamakta, ikinci sebebi de enflasyon oranında yapılan artış, zam değildir. Tutmayan enflasyon tahminleri kadar zam açıklanması ve ardından enflasyon payı eklenmesi, memurun enflasyona ezdirilmemesi olarak ifade edilmektedir. 2025 yılının ilk enflasyon rakamları göstermiştir ki kış mevsimi 2025 yılı kamu görevlileri için çetin geçecektir. Bunu önlemenin yolu; her fırsatta dile getirilen ekonomik büyüme, artan ticaret hacmi ve bütçe fazlasından kamu görevlilerine refah payı verilmesidir."

TÜİK'in açıkladığı enflasyonla Merkez Bankası'nın tahmini ve Orta Vadeli Plan'da ilan edilen enflasyonun her zaman ayrı olduğuna dikkat çeken Yazgan, "Devlet kurumlarının hiçbir zaman tutturamadıkları ve mutabık olamadıkları tahmini enflasyon oranından bile düşük bir rakamı kamu görevlilerine 'zam' olarak uygun gören Hakem Kurulu, gerçeklikten uzak bir yasanın sonucudur ve temeli adaletsizlik olan bu yasa da masa da en kısa sürede değişmelidir. Eşit şartlarda mücadeleyi sağlayacak, masayı toplu sözleşme masası olarak hakim kılacak, tarafların eşit temsil edildiği bir müzakere heyeti ve hakem kurulu oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA