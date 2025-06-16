Yusuf Yazgan, Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Büro Memur-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut genel başkan Yusuf Yazgan yeniden genel başkanlığına seçildi.

Büro Memur-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut genel başkan Yusuf Yazgan güven tazeleyerek yeniden Büro Memur-Sen Genel Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu ise Kaan Çetinbaş (Genel Başkan Vekili), Ahmet Kızıl (Genel Başkan Yardımcısı-Teşkilatlanma), Hüseyin Yüksel (Genel Başkan Yardımcısı-Mali İşler), Cemal Üstün (Genel Başkan Yardımcısı- Basın ve İletişim), Mahmut Ergen, (Genel Başkan Yardımcısı- Mevzuat ve Toplu Sözleşme) ve Zekeriya Köftercioğlu (Genel Başkan Yardımcısı- Eğitim ve Sosyal İşler)'dan oluştu.

"Aynı inançla ve bağlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Yusuf Yazgan, seçimde listesini destekleyen ve yönetime getiren delegelere teşekkür etti. Yazgan, "Demokrasi şöleni ve bayram havasında gerçekleşen 8. Olağan Genel Kurulumuz sonrası şahlanış dönemlerine bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bugün heyecanımızı tazeledik, yarın tekrar aynı hevesle, aynı inançla ve bağlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplu sözleşme sürecine de değinen Yusuf Yazgan, "Önümüzde 8. Dönem Toplu Sözleşme var. Masada karar çıkması, masanın sadece emek tarafının değil aynı zamanda işveren tarafının da sorumluluğundadır. Kamu işveren temsilcilerine buradan sesleniyorum; olmazların ya da imkansızların arkasına sığınmayın, bahane üretmek herkesin başarabileceği bir husustur. Önemli olan sosyal adaletsizliği gidermek, kamu görevlilerinin gelirini arttırmak, giderlerini azaltmaktır. Adil, makul teklifleri masada kabul etmektir. Onun için işveren tarafı; masaya olumsuz bir tavırla gelmek yerine, kamu görevlilerinin beklentilerini görecek, sendikaların haklı tekliflerine "evet" diyecek bakış açısıyla gelmelidir" şeklinde konuştu.

"Gurur duyduğumuz bir övünç tablosudur"

Yazgan genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Ayrışmayı, kutuplaşmayı ve kavgayı geride bırakarak; birlikte dayanışmanın, kardeşlik ruhuyla anlaşmanın, hepimiz için önemli ve kıymetli olan ortak fikirde buluşmanın sonucunda Büro Memur-Sen'in geldiği zirve ve istikrar, başkaları için hayal, bizim için ise 'elhamdülillah' dediğimiz ve gurur duyduğumuz bir övünç tablosudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA