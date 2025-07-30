Yusuf Kenan Uygur, Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Seçildi

Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yusuf Kenan Uygur, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Gaziantep Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, yeni yönetim kurulu ve üst birlik üyeleri de belirlendi.

Divan Başkanlığını Hurşit Bilecan'ın, Başkan Yardımcılığını ise Bilal Çeker'in yürüttüğü genel kurul toplantısında; 2023-2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Ayrıca 2025-2026 tahmini bütçesi de görüşülerek kabul edildi.

Genel kurulun ardından gerçekleştirilen seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Yusuf Kenan Uygur seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Güven Öztürk, Ömer Marakoğlu, Erhan Bilecan ve Abdulrahman Samakie getirildi.

Marakoğlu'ndan teşekkür

Görevi devreden önceki dönem Birlik Başkanı Ömer Marakoğlu, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, görev süresince hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Marakoğlu, "Görev yaptığımız süre boyunca üreticimizin yanında olmaya, sektörel sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdik. Bu süreçte bizlere destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

"Hedefimiz daha güçlü, daha dirençli bir üretim altyapısı"

Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği'nin yeni başkanı Yusuf Kenan Uygur ise seçim sonrası yaptığı konuşmada, birlik üyelerine duydukları güven için teşekkür ederek, Gaziantep'in Türkiye'de yumurta üretiminde üçüncü büyük il konumuna ulaştığını vurguladı.

Uygur, "2010 yılında sınırlı bir kapasiteyle yola çıkan Gaziantep yumurta sektörü, bugün ülke genelinde önemli bir üretim üssüne dönüşmüş durumda. Bu büyüme, sadece üretim değil, aynı zamanda yan sanayilerin gelişimi açısından da büyük katkılar sağlamakta" dedi.

Sektörde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında biyogüvenlik geldiğine dikkat çeken Uygur, "Hayvansal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, verim kayıplarının önüne geçmek ve hastalık risklerini en aza indirmek yeni dönemde en öncelikli hedefimiz olacak. Üretici arkadaşlarımızla daha sık istişare içinde olacak, bilgiyi ve tecrübeyi paylaşarak birlikte yol yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in sahip olduğu üretim potansiyelinin, doğru planlama ve ortak akılla daha da ileri taşınabileceğini dile getiren Uygur, "Bizi bu göreve layık gören tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız, birlik içinde hareket ederek sektörümüze daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP