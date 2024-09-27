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Yurtiçi Kargo, Türk Ekonomisine En Fazla Fayda Sağlayan Şirketler Arasında

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Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından hazırlanan 2024 Ekonomiye Fayda Endeksi raporunda Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olarak seçildi. Elmas kategorisine yükselerek, kargo sektöründe bu başarıyı yakalayan tek firma oldu.

Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından dördüncü kez üst üste Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olarak gösterildi.

Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2024 Ekonomiye Fayda Endeksi raporu yayınlandı. İlgili araştırma kapsamında markalar, ürün/hizmet performansı, yönetim performansı ve sosyal fayda ekseninde gerçekleştirilen derecelendirmeye göre puanlandı.

Araştırmadan elde edile verilere göre markalar elmas, platin ve altın olmak üzere listelendi. Ekonomiye Fayda Endeksi araştırması TÜİK'in standart olarak belirlediği Türkiye örnekleminden NUTS 2 kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında ülkemizin her bölgesinden toplam 14 bin kişi ile görüşme sağlandı. Araştırma sonucuna göre Yurtiçi Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksinin en değerli grubu olan Elmas kategoride listeledi ve Elmas listede yer alan tek kargo şirketi oldu.

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasının sonuçları hakkında açıklamada bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Çalışmalarımızın sonuçlarını ödüllerle almak bize doğru yolda olduğumuz gösteriyor. Tüm personelimiz adına gururluyuz. Teknoloji ve altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, müşterilerimize söz verdiğimiz gibi en üst seviyede hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Teknoloji kullanımını en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir ajanda oluşturduklarını belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, otomasyonlu aktarma merkezleri, akıllı kargo dolapları, akıllı insansız hava araçları, akıllı rota oluşturma ve takip sistemleri alanlarında son 5 yıl içerisinde büyük yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

"Ankara'ya kargo teknoloji üssü kurduk"

Son yıllarda en ileri teknolojiye sahip otomasyonlu aktarma merkezleri yatırımlarını hızlandırdıklarını, Son 3 yılda İstanbul'da 3 adet olmak üzere Antalya, Adana, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te otomasyonlu aktarma merkezleri inşa ettiklerini açıklayan Önyol, sistemin en büyüğünü Ankara'da bitirmek üzere olduklarını belirtti.

Önyol, "Ankara'da inşaatına başladığımız ve bitirmek üzere olduğumuz otomasyonlu aktarma merkezimizde saatte tam 50 bin kargo, bir hat aracından diğerine tamamen otomasyon sistemleriyle yüklenebilecek. Bu büyük yatırımı da ekonomimize kazandırmış olacağız. Bu sistemde saatte tam 50 bin kargonun tek bir merkezde araçtan indirilmesi, hangi şehre gideceğinin belirlenmesi, o şehir ve hat aracının olduğu bölüme kargonun aktarılması, ölçüm tartım kontrolü, yeni hat aracına yüklenmesi gibi tüm işlemler robot sistemler tarafından gerçekleştiriliyor olacak. Özetle Ankara'ya bir kargo teknoloji üssü kurduk ve tamamlamak üzereyiz" dedi.

"Müşterilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz"

Son olarak ödül hakkında bir değerlendirmede bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Şirket olarak biz Yatırımlarımıza müşterilerimize en iyi faydayı sağlamak ve onlara en iyisini sunmak için devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımların sonuçları olarak kamuoyunun takdiri ve üniversitelerin analitik ölçümleriyle ödüllendiriliyor olmak, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mutlu ve gururluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yurtiçi Kargo istanbul Türkiye Bursa

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