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Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu

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Yeni bir düzenleme ile yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belirlendi. Bu düzenleme, yurtdışından telefon getirme sürecini ve maliyetini doğrudan etkileyecek. Düzenlemenin detayları ve bandrol ücretlerinin ne kadar olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için haberin devamını okuyun.

Yurtdışından ticari amaç dışında getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazlara yönelik 2025 yılında uygulanacak bandrol bedelleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; elektronik cihazların bandrol bedelleri geçen yılla aynı şekilde uygulanacak.

Ticari amaç dışında yurtdışından getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazların bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2025 yılında bu kapsamda tahsil edilecek maktu bandrol bedellerinin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi.

2025 BANDROL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Karara göre geçen yıl geçerli olan bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak. Bu kapsamda, televizyon için 8-80 Euro, radyo için 1-2 Euro, video için 18 Euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 Euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 Euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 Euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 Euro, cep telefonları için 20 Euro, bilgisayarlar için 10 Euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.

Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu

Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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