Yurt Dışından Dönen Mühendis, TKDK Destekleriyle Çiftlik Kurdu

Yurt dışından dönen bir mühendis, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan desteklerle çiftlik kurarak günlük 3,5 ton süt üretimi yapıyor. Yatırımın detayları ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi veren mühendis, TKDK'nın hayvancılık sektörüne sağladığı kolaylıklardan memnun olduğunu belirtti.

MUSTAFA ÇALKAYA/SEBAHATTİN ZEYREK – Yurt dışından memleketi Denizli'ye dönen mühendis, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu çiftlikte günlük 3,5 ton süt üretimi yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, AA muhabirleri TKDK destekleriyle hayvancılık ve süt çiftliği kuran Burak Öztoprak Hayvancılık Tarım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin sahibi Burak Öztoprak ile görüştü.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, bu süreçte Türkiye'de ne iş yapabileceğini araştırdığını belirten Öztoprak, araştırmaları neticesinde hayvancılığa yöneldiğini söyledi. Öztoprak, "Hayvancılıkta da TKDK gibi bir seçenek olduğunu duyduğumuz zaman bu bizi çok sevindirdi. İşlerimiz daha kolaylaştı. Bu şekilde böyle bir işletme kurmak nasip oldu, şu an gayet güzel bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Yurt dışına yüksek lisans yapmak için gittiğini söyleyen Öztoprak, "Yüksek lisansımı yaparken de orada bir şirket kurdum. İnşaat işleri üzerine çalıştık. 10 yıl gibi bir süre kendi şirketimi yönettim orada. Ülkemize dönmek için bir neden arıyorduk. 4 yıldır hayvancılık yapıyoruz, gayet memnunuz. Memleketimize de bir hizmetimiz olduğunu düşünüyorum. TKDK desteğiyle kurduğumuz çiftlikle bir yatırım yapmış olduk, istihdam sağladık ve ekonomi için bir şeyler yapmış olduk. Bu bizim için çok sevindirici bir şey." dedi.

Hayvanlar için duş sistemi ve revir kurdu

Öztoprak, işletmelerinin 27 bin dekar alanda kurulu olduğunu, 8 çalışanları bulunduğunu dile getirdi. İşletmede 250 hayvan olduğunu belirten Öztoprak, "Günlük 3,5 ton gibi bir süt üretimimiz mevcut. Aynı zamanda besi de yapıyoruz. Et üretimimiz de mevcut. 600 dekar gibi bir alanda da mısır üretimi yapıyoruz. Bu bizim yüksek oranda kaba yem ihtiyacımızı karşılıyor. Bu şekilde yemimizi daha ucuza getirerek işletmemizi daha karlı bir hale getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İşletmenin AB standartlarında modern bir şekilde kurulduğunu belirten Öztoprak, tesiste üç sağım yapıldığını dile getirdi. Hayvanların sıcaklardan daha az etkilenmesi için havalandırma pervaneleri ve duş sistemi kurduklarını anlatan Öztoprak, bunun süt verimini artırdığını söyledi.

Öztoprak, tesiste bir de revir olduğuna dikkati çekerek hastalanan hayvanların burada veteriner gözetiminde tedavi edildiğini belirtti.

Tesiste hayvanların bulunduğu kısımların temizliğinin otomatik yapıldığını ifade eden Öztoprak, birçok konuda otomasyon sağladıklarını vurguladı.

"Yatırımcılara iyi araştırma yapmalarını öneririm"

Öztoprak, yatırım yapmak isteyenlere öncelikle fizibilite raporu hazırlatmalarını önererek şunları kaydetti:

"Yani yatırım yapmak için yatırım yapmak çok yanlış. Bir kere işletmenin ayakta duruyor olması lazım. Sürdürülebilir bir işletme kurmuş olmaları lazım. Onun üzerine bir de yatırım geldiği zaman her şey çok kolay oluyor. Daha güzel oluyor. Onun için öncelikle işe başlamadan önce çok iyi bir araştırma lazım. Yatırımcılara iyi bir araştırma yapmalarını şiddetle öneririm."