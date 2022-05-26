Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Haberler

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 603,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 603,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mayıs haftasında net 603,2 milyon dolarlık hisse senedi, 67,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Mayıs itibarıyla 17 milyar 674,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Mayıs'ta 16 milyar 262,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 834,1 milyon dolardan 1 milyar 749,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 120,2 milyon dolardan 113,9 milyon dolara düştü.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs, TCMB, Ekonomi, Haberler

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