Yüreğir Devlet Hastanesi GES projesiyle enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor
Adana'daki Yüreğir Devlet Hastanesi, çatısına ve açık otoparkına kurulan güneş panelleri sayesinde enerji giderlerinde yüzde 25 tasarruf sağladı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirildi.

Adana'daki Yüreğir Devlet Hastanesi, çatısına ve açık otoparkına kurulan güneş panelleriyle enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da güneş enerjisini verimli kullanmak amacıyla Yüreğir Devlet Hastanesi, 2021'de "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi"ne başvurdu.

Başvurusu kabul edilen hastanenin çatısına ve açık otoparkına 2024'te 1914 güneş paneli kuruldu.

Güneş enerjisi santrali (GES) projesi sayesinde hastanenin enerji giderlerinde tasarruf sağlandı.

Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Utkucan Okuducu, AA muhabirine, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Adana'daki sıcak havayı fırsata çevirdiklerini anlatan Okuducu, "Projeyi yaparken acil servis, yoğun bakım, poliklinikler ve ameliyathane gibi bölümlerde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlık hizmetini de aksatmadan bu dönüşümü sağladık." dedi.

Okuducu, güneş enerjisinin aynı zamanda aydınlatma ve soğutma sistemlerine entegre edildiğini dile getirdi.

Temiz enerji kullanımı ve kamu tasarrufu açısından projenin önemli olduğunun altını çizen Okuducu, şöyle konuştu:

"Elektrik faturalarımızda yüzde 25 civarında bir azalma oldu. Aylık 3 ile 4 milyon lira arasında bir tasarrufa tekabül ediyor. Bu sayede bu yılın hesaplarına göre, kamu kasamıza 30 milyon liradan fazla tasarruf imkanı sağladık. Bütün aydınlatmalarımız, enerji tasarruflu LED ışıklara dönüştürüldü. Soğutma grubumuzda da güneş enerjisinden destek alabilmemiz için gerekli dönüşümler yapıldı."

"Hastanemizi yaklaşık yüzde 90 dijitalleştirdik"

Dijital hastane alanında ciddi bir adım attıklarını vurgulayan Okuducu, "Bu dijitalleşme sayesinde hem güneş enerjisinin elektriğimize katkısıyla hem de kağıdı, doğamızı ve ağaçlarımızı koruma yönündeki çabalarımızla önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Hastanemizi yaklaşık yüzde 90 dijitalleştirdik. Hedefimiz, bu oranı yüzde 97'ye çıkarmak." diye konuştu.

Okuducu, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknolojinin kullanımı kapsamında 6. seviye dijital hastane sertifikasını almaya layık görüldüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi
title