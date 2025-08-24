Yüksekova'da Tarım Sayımı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan tarım sayımı çalışmaları hızla devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimle uğraşan tüm çiftçilerin faaliyetlerini en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alıyor. Sayım kapsamında, tarımsal işletmelerin yapısal özelliklerinden ürün çeşitliliğine, hayvancılık faaliyetlerinden tarımsal makine ve ekipman kullanımına kadar geniş bir yelpazede veriler toplanıyor. Toplanan bu veriler, devletin tarım sektörüne yönelik stratejilerini belirlemesi ve daha isabetli kararlar alması için büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm üreticilerin bu sayıma aktif katılımının hem kendi işletmeleri hem de Türkiye tarımının geleceği için kritik olduğu vurgulandı. - HAKKARİ