Bakan Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerine güçlü destek sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacaklarını belirterek, "Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek, yüksek teknoloji ürünlerin üretimine destek vereceklerini belirterek, cari açığı azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

"CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Şimşek paylaşımında, "Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR LİRA VE ÜZERİNDEKİ YATIRIMLAR İÇİN LİSTE YAYIMLANDI"

Kacır da söz konusu programa ilişkin, "Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayımladık." paylaşımını yapmıştı.