Yüksek Hızlı Tren Seyahatleri Uçağı Solladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır" dediği Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı Karamollaoğlu'nu yanılttı; seyahatlerinde Yüksek Hızlı Treni tercih ederlerin sayısı uçağı tercih edenlerin iki katına çıktı.

Ankara-Sivas arasında 26 Nisan 2023 yılında açılışı yapılan Yüksek Hızlı Tren hattında beklenilenin üzerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Açılış töreninden önce depremzedelerin taşınmasında kullanılarak hizmete alınan hat ile Sivas- Ankara arasında seyahat süresi konvansiyonel trenle 12, otomobille 5 saat sürerken, Yüksek Hızlı Trenle 2,5 saate düşmüş oldu. İlk ayarda karşılıklı 4 sefer düzenlenirken, geçtiğimiz aylarda sefer sayısı karşılıklı 8 sefere çıkartıldı. Sefer sayısını iki katına çıkartılmış olmasına rağmen yolcular halen bilet bulamamaktan yana sıkıntılı.

Uçağı solladı

Seyahatlerinde Yüksek Hızlı Treni tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Temmuz ve Ağustos aylarında Yüksek Hızlı Treni tercih edenlerin sayısı uçağı tercih edenlerin iki katına çıktı. Sivas'ta Temmuz ayında 45 bin 150 yolcu uçakla seyahat ederken, 77 bin 703 yolcu Yüksek Hızlı Treni tercih etti. Ağustos ayında ise 42 bin 150 yolcu uçakla seyahat ederken 84 bin 183 yolcunun tercihi Yüksek Hızlı Tren oldu.

Karamollaoğlu yanıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Mayıs 2018 tarihinde Sivas'ta düzenlediği mitingde ki konuşmasında, hızlı trenin hizmet olmadığını, hızlı tren ile Sivas'tan göçün hızlanacağını belirterek, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil" ifadelerini kullanmıştı.

Daha ekonomik ve daha konforlu

Uçağa kıyasla Yüksek Hızlı Treni tercih eden yolcular, trenin uçağa oranla daha ekonomik ve konforlu olduğunu belirtti. Kaan Selçuk Çetindaş isimli yolcu, "Ekonomik olması tek tercih sebebim. Uçak ile hızlı trenin konforu eşit seviyede diyebilirim" dedi.

Esra Gök isimli yolcu ise, "Hızlı tren ile geldim. Yolculuğumuz güzeldi. Ankara üzerinden geldik. Normalde Antalyalıyım. Antalya'dan Ankara'ya gelmiştik, Ankara'dan arkadaşım ile buluştuk ve hızlı tren ile Sivas'a geldik. Tren yolculuğu güzeldi hızlıydı. Daha önce uçağa da bindim hızlı tren daha ekonomik" dedi.

Nildem Duman da, "Yolculuğum iyi geçti. Memleketime geldim, mutluyum. Tren konforu iyiydi hızlıydı. Bizi üzmedi. Otobüsle Muğla'dan Ankara'ya geldim. Ankara'dan da hızlı trenle Sivas'a geldim. Hem daha kısa sürdü hem de ekonomik olarak daha iyiydi. Ayriyeten havalimanına gitmekte bir süre ve ekonomi istiyor" şeklinde konuştu. - SİVAS