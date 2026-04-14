YTU Startup House ve Microsoft işbirliğiyle 21 girişimci kurumsal partnerlerle proje geliştirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU) Yıldız Teknopark girişimcilik merkezi YTU Startup House ve Microsoft Türkiye işbirliğiyle yürütülen yapay zeka hızlandırma programında 21 girişimci, Türkiye'nin önde gelen 9 şirketi için projeler geliştirdi.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen holdingleri ve finans kuruluşlarıyla yapay zeka girişimlerini bir araya getiren "AI Accelerator for SaaS Enterprise" hızlandırma programının kapanış etkinliği, Microsoft Türkiye Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Emre Holoğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve sektörden üst düzey yöneticiler katıldı.

YTU Startup House, Microsoft Investor Network'te yer alan ilk Türk kuluçka merkezi oldu. Hayata geçirilen program kapsamında kabul edilen girişimler, Azure kredilerine doğrudan erişim sağlayarak teknolojik gelişimlerini hızlandırma imkanı elde etti.

Program kapsamında 68 başvuru arasından seçilen 21 girişim, 9 büyük kurumsal partnerle eşleştirilerek kurumların gerçek iş ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdi. Programın kurumsal ayağında Garanti BBVA, Migros, Sabancı ARF, İş Bankası, Tofaş, Boyner, Enerjisa, Türk Traktör ve Doğuş Teknoloji yer aldı.

Program süresince girişimler, teknik eğitimler, bire bir mentörlükler ve yapılandırılmış eşleşme görüşmeleriyle ürünlerini doğrudan kurumsal ihtiyaçlarına göre şekillendirdi.

"Yapay zeka stratejik bir ulusal varlık olarak kabul ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, yapay zekayı yalnızca bir teknoloji başlığı olarak değil, tüm sektörleri dönüştüren stratejik bir ulusal varlık olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Uzun, Türkiye'nin insan kaynağından veri merkezlerine, girişimcilik ekosisteminden dijital dönüşüme kadar tüm alanları kapsayan bütüncül yaklaşımla ilerlediğini vurgulayarak, "Girişimlerin daha güçlü bir ortamda büyümesini sağlamak, yatırım ekosistemini derinleştirmek ve 'turcorn' olarak ifade ettiğimiz küresel girişimlerin sayısını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda veri merkezlerinin standartlarının belirlenmesi ve yetkilendirilmesi gibi kritik alanlarda önemli sorumluluklar üstlendiklerini, ulusal yapay zeka ekosistemini güçlendirmeye ve bu alandaki farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ulusal anlamda yapay zeka ekosistemin desteklenmesi, yapay zeka okur yazarlığın arttırılması gibi bütün başlıklar bizim sorumluluğumuzda. Yapay zeka yeni bir teknoloji olmasının yanı sıra stratejik bir ulusal varlık olarak kabul ediliyor. Elektriğin adeta icadı gibi bütün sektörleri etkileyecek, dönüştürecek bir teknolojik güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla her ülkede bu yeni gelişime uyum sağlamaya çalışan eylem planları görebilirsiniz."

Uzun, yapay zekanın insan faktörünü ortadan kaldırmadığını, organik zekaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Bu yeni nesle bizim yetiştirmemiz lazım, olanları da kendimize çekmemiz lazım. Bütün dünya ülkelerinde nitelikli göçü sağlamak için benzer çalışmalar yapılıyor. Biz Türkiye'de Tech Visa'yı başlattık ve şirketlerin kurulumunu yaptık." ifadelerini kullandı.

"Firmalarımıza geniş kapsamlı destekler sunuyoruz"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Emre Holoğlu da etkinliğin yalnızca kapanış değil, aynı zamanda yeni başlangıç ve ölçeklenme fırsatı sunduğunu belirtti.

Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası pazarlarda büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı hizmetler sunduklarını vurgulayan Holoğlu, "Firmalarımıza sadece fiziki alan değil, müşavirlik hizmetlerinden farklı pazarlardaki iş yapış kültürüne kadar geniş kapsamlı destekler sunuyoruz. Örneğin, Londra'da yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren ofisimizde 20'den fazla firmamıza, Dubai'de ise 15 şirketimize rehberlik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Holoğlu, etkinliğin, farklı paydaşları bir araya getirerek mentörlük ve profesyonel işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydederek, bu çalışmaların Türkiye'nin küresel ölçekte büyüme ve uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de "Microsoft, startupların kendi organizasyonlarına Microsoft'un ürün satış zekasını, kurumsal satış hafızasını ve gücünü çekebilecekleri bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Özbilgin, söz konusu etkinliklerin yalnızca teknoloji odaklı olmadığına işaret ederek, "Bu tür etkinlikler, Microsoft, müşteriler, startuplar ve yatırımcılar arasında bir araya gelerek üçlü veya dörtlü değer zinciri yaratma açısından kritik öneme sahiptir. Bu etkinlikler birer teknoloji etkinliğinden çok, birer networking ve deneyim paylaşım platformu olarak konumlandırılmaktadır." görüşlerini kaydetti.