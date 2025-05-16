Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması İçin Acele Kamulaştırma Kararı
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Devlet Su İşleri, Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması için karar aldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında belirlenen güzergah ve alanlara isabet eden bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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