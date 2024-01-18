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Yozgat'ta ihracat rakamları arttı

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Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üretim yerlerine göre ihracat verilerini hesaplamaya başlamasıyla birlikte Yozgat'ta 55 milyon dolar olan ihracat rakamının 122 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üretim yerlerine göre ihracat verilerini hesaplamaya başlamasıyla birlikte Yozgat'ta 55 milyon dolar olan ihracat rakamının 122 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası'nda ilçe oda başkanlarının ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın da katılımıyla Ekonomi Bülteni Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen gerçekleştirdiği sunumda TÜİK verilerine göre üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ihracat istatistiklerine yönelik bilgi verdi.

Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladığını belirterek Yozgat ihracatının 122 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üretim yerlerine göre ihracat verilerini hesaplamaya başlamasıyla birlikte ihracatta, Yozgat'ın gerçek yerini ve değerini gördüklerini de ifade eden Alakoç, "Bu veriler Yozgat merkez ve ilçelerimizin toplam verileridir. Bugüne kadar gerçek ihracat rakamımızı ortaya çıkaramıyorduk. TÜİK rakamlarına göre ihracat verilerinin yıllık en yüksek 55 milyon dolara ulaştığını görebilmiştik. Şu an TÜİK üretim yerlerine göre verileri hesaplamaya başladı. Üretim yerlerine göre hesaplama başlayınca bizim İstanbul, Ankara, Çorum, Samsun ve Mersin'den çıkan ihracat ürünlerimiz ilimizde değerlendirilmeye başlandı. Bu da 2023 itibariyle 122 milyon dolara tekabül etti. İlimiz bazında Yozgat'ın ekonomik durumunu iyi görüyorum. İleriye dönük daha yüksek rakamlar göreceğiz. İhracat rakamımızı net olarak iller bazında gördüğümüz zaman belki de Gümrük Müdürlüğünü de buraya getirebileceğiz. Bunun da takipçisi olacağız" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Yozgat İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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