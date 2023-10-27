YÖREX, Türkiye'nin Yöresel Zenginliklerini Ziyaretçilerle Buluşturacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin yöresel zenginliğini Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) bir kez daha ziyaretçiyle buluşturacaklarını söyledi. Fuar kapsamında yarışma, panel, seminer gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve ulusal ve uluslararası marketlerden, restoran zincirlerinden, e-ticaret şirketlerinden ve otellerden yetkililerin üreticilerle ve firmalarla görüşmeler için fuar alanında olacağı belirtildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin yöresel zenginliğini Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) bir kez daha ziyaretçiyle buluşturacaklarını söyledi.

Çandır, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaretinde, ATB'nin öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 2-5 Kasım'da düzenlenecek YÖREX hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Yöresel Ürünler Fuarı'nın bu yıl da Antalya Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacağını belirten Çandır, Türkiye'nin yöresel zenginliklerini Antalya'da yeniden bir araya getireceklerini ifade etti.

Herkesi fuara davet eden Çandır, burada aynı zamanda dünyada eğilimin olduğu yiyecekler ile kullanılan malzemelerin de sergileneceğini dile getirdi.

Çandır, özellikle annelerden çocuklarını fuara getirmelerini isteyerek, "12 bin yıllık Anadolu'nun bu birikimini gelecek kuşaklara devretmemiz için onların bunları tatması, görmesi, koklaması çok önemli. Çünkü bu sahiplilik bizi dünyaya da taşıyacaktır." dedi.

350-400 bin ziyaretçi hedefleniyor

Çandır, bu sene fuarı 350 bin ila 400 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Fuar kapsamında yarışma, panel, seminer gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Çandır, şunları kaydetti:

"10 bin metrekarede rengarenk bir Türkiye sizi bekliyor. Fuara başladığımızda 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı, şu anda 1481'e yükselmiş durumda. 605 başvurusu kabul edilmiş ürünümüz var. Bir o kadar ürünle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Hiç yoktu şu anda 14 ürünümüz Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli oldu. 7 ürünümüz onay bekliyor. 38 ürünümüz de inceleme aşamasında. Avrupa'da 73 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli üründen bahsediyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 32'si tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor. Bu rakamları göz önünde bulundurduğumuzda aslında Türkiye'deki bu müthiş potansiyeli harekete geçirdiğimizde hem önce kendi insanımıza hem de dünya insanına bu 12 bin yıllık medeniyetin ürünlerini satarak çok ciddi katma değer yaratacağımızı düşünüyorum."

Çandır, ulusal ve uluslararası marketlerden, restoran zincirlerinden, e-ticaret şirketlerinden ve otellerden yetkililerin üreticilerle ve firmalarla görüşmeler için fuar alanında olacağını da sözlerine ekledi.