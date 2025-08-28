YÖREX Fuarı Almanya'da Düzenlenecek

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 14. Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) bu yıl Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenleyeceklerini belirterek, "Ürünlerimizi Avrupa'daki zincir marketler, restoranlar ve ithalatçılarla buluşturacağız." dedi.

ATB'nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.

Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Çandır, tarım, ekonomi ve ülke gündemiyle ilgili konuları değerlendirdi.

Çandır, geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı izniyle başlattığı yaklaşık 30 milyar liralık Nefes Kredisi'nin kısa sürede tükendiğini söyledi.

Bu durumun, piyasada nakde erişimin ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çandır, TOBB olarak yeni bir nefes kredisi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Tarım sektörünün üretim verimliliğinin son 10 yılda dikkate değer biçimde arttığına işaret eden Çandır, şunları kaydetti:

"Tarım alanlarının yüzde 20 daralmasına rağmen üretim artışı sağlanabilmişse, bu tamamen verimlilik artışının sonucudur. ILO, OECD ve Eurostat verilerine göre, son 10 yılda ülkemizde emek verimliliği yüzde 26 artarken, orta-üst gelirli ülkelerde bu artış yüzde 19'da kalmıştır. Sermaye verimliliğinde de benzer bir üstünlük vardır. Ancak toplam faktör verimliliğinde gerideyiz, bu da firma düzeyindeki verimlilikten çok makro politikaların yansımasıdır. Dolayısıyla sektörlerimizin ve firmalarımızın içinde bulunduğu zorlukları verimsizlikle açıklamak doğru değildir."

Antalya ekonomisinin tarım ve turizm ekseninde şekillendiğini belirten Çandır, turizm sezonunun uzamasının nisan-kasım döneminde kente canlılık kazandırdığını anlattı.

ATB olarak, TOBB'un desteğiyle YÖREX'i düzenlediklerine değinen Çandır, şöyle devam etti:

"YÖREX ile kırsal kalkınmayı destekliyor, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl 19-21 Aralık'ta Almanya'nın Düsseldorf kentinde YÖREX'i düzenleyeceğiz. Ürünlerimizi Avrupa'daki zincir marketler, restoranlar ve ithalatçılarla buluşturacağız. Binlerce yıllık Anadolu'nun el emeği ve göz nuru ürünlerini tanıtmak ve ticari değerini artırmak için tüm üreticilerimizi ve ticaret erbaplarımızı YÖREX'te yer almaya davet ediyoruz."