YÖREX Anadolu'nun yöresel zenginliklerini Antalya'da buluşturacak

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 17 yıl önce başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 22 Nisan'da ziyaretçilere kapılarını açacak.

ATB Başkanı Ali Çandır, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla hayata geçirdikleri fuarın, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye'nin yöresel zenginliğinin katma değerini artırmak amacıyla başlattıkları fuarın özellikle coğrafi işaretli ürün sayısının artmasına katkı sağladığını dile getiren Çandır, fuara başladıkları yıllarda ülke genelinde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 1832'ye çıktığını, 46 ürünün de Avrupa Birliği'nce tescillendiğini belirtti.

Fuarı bir ustanın ölmesiyle kaybolan birini ya da bir neslin yok olmasıyla kaybolan geleneği ortaya çıkarma çabası olarak nitelendiren Çandır, şunları söyledi:

"Anadolu onlarca medeniyetten gelen birikimiyle müthiş bir zenginliği bize sunuyor. Bu fuarla kıyıda, köşede kalmış, kaybolmaya yüz tutmuş birçok ürünün tekrar ekonomiye kazandığını görüyoruz. Birçok kadın kooperatifimiz, birçok işletmemiz bu ürünleri tekrar üretmeye başladı. Bu farkındalık gerek üretici kesiminde gerek tüketici kesiminde önemli ölçüde yol aldı."

Yerel yöneticilerden ve kamu idarecilerinden coğrafi işaretli ürün üreten üreticileri aynı çatı altında toplayarak özel bir yapı kazandırılmasını isteyen Çandır, bu sağlandığı takdirde ürünlerin daha iyi korunacağını ve katma değerinin artacağını aktardı.

Çandır, bugüne kadar yapılan 13 fuarı 2,5 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bu yılki fuara 7'den 70'e herkesi davet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da YÖREX'in gerek Antalya gerekse ülke açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok zengin ürün yelpazesine sahip olduğunu ancak tescil konusunda istenilen sayılara ulaşılamadığını ifade eden Hacısüleyman, Türkiye'den daha az ürüne sahip olan bazı ülkelerin AB'de tescil sayısında ise daha fazla olduğunu kaydetti.

Yurt dışından gelen misafirleri de fuara çekmek istediklerini dile getiren Hacısüleyman, yabancı misafirlerin Türkiye'ye ait olan ürünleri yerinde görmelerinin ürünün tanınırlığını daha da artıracağını ifade etti.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 22 Nisan'da gerçekleştirilecek törenle açılacak fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaretçi kabul edecek.