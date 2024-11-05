Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Şirketler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 10'uncu kuruluş yılını kutlayan, sezonun Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL) İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonu Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, ülke içindeki başarısını yurt dışına da taşıdı.

İlk kez bu yıl, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası'na katılan Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, başarılı performansını sürdürdü.

Yıldız Holding, turnuvanın final maçında, Ankara temsilcisi TUSAŞ ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın sonrasında Yıldız Holding, rakibini 60-58'lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu olmaya hak kazandı.

Turnuvayı, grup maçları dahil namağlup tamamlayan Yıldız Holding Basketbol Takımı'nın oyuncuları, bireysel başarıları ile de öne çıktı. Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) Yasin Canberk Uzunkaya olurken, Sinan Mete Taygan turnuvanın sayı kralı, Abdurrahman Aksu ise turnuvanın asist kralı ve MVP'si oldu. Yıldız Holding Basketbol Takımı Başantrenörü Serkan Aslıyüce ise turnuvanın en iyi antrenörü seçildi.

"2024 yılı, takımımız için adeta rüya gibi geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, takımın sürdürülebilir başarısının arkasında azim ve kararlılık olduğunu vurgulayarak, "2024 yılı, takımımız için adeta rüya gibi geçti. CBL İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonluklarından sonra Avrupa şampiyonu da olarak alınabilecek bütün kupaların sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

10 yıl önce bu takımı kurarken hayalini kurdukları uluslararası bir turnuvada şampiyonluk hedefine ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aslıyüce, "Bu başarı ile ilgili sayfalar dolusu şeyler yazılabilir ancak tek kelime ile bunu özetle derseniz o kelime benim için 'adanmışlık' olurdu. Bundan sonraki amacımız, en yükseğe koyduğumuz bu çıtayı hiç düşürmeden bayrağı yeni nesillere devretmek ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı ve E-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan da kuruluşlarından bu yana geçen 10 yılın ardından hayalini kurdukları yerde olduklarını görmenin, çok mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın ise "'Potanın Yıldızları', istikrarlı ve yüksek performanslarıyla bu yıl ard arda kazandıkları şampiyonluklarının yanı sıra sahip oldukları takım ruhu açısından da öne çıktı. Yıldız Holding'in farklı şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya geldiği basketbol takımımızın başarılı performanslarının arkasındaki kararlılık, holding kurumsal değerlerini de temsil ediyor." şeklinde görüş belirtti.