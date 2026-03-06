Haberler

Yıldız Entegre İzmit'e özel eğitim anaokulu açtı

Yıldızlar Yatırım Holding'in Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa ettiği Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu, özel gereksinimli çocuklar için güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmak amacıyla açıldı. Törene Kocaeli Valisi ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Yıldız Entegre tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edilen Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu eğitime açıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Yıldız Entegre Genel Müdür Yardımcısı Melike Çubukçu ev sahipliğinde düzenlenen tören, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Holdingin topluma değer katma anlayışıyla kurduğu Fehmi Yıldız Vakfı'nın eğitim vizyonu doğrultusunda, Yıldız Entegre'nin, Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği okul, özel gereksinimli çocuklar için güvenli, erişilebilir ve nitelikli eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Okul, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları gözetilerek 4 derslik olarak tasarlandı. Fiziki altyapısından eğitim alanlarına kadar tüm bölümleri erişilebilirlik, güvenlik ve pedagojik gereklilikler önceliklendirilerek planlanan okul, çocukların gelişim süreçlerini destekleyecek şekilde yapılandırıldı.

Ayrıca Yıldız Entegre, bugüne kadar birçok projeye destek verdi. Bu kapsamda şirket, Kocaeli'de 9 ilçede bulunan 80 anaokulunun zeminlerini "VarioClic Kids" parkelerle yenileyerek öğrenciler için daha güvenli ve hijyenik eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, kurucuları Fehmi Yıldız'ın kendilerine miras bıraktığı topluma kalıcı eserler bırakma anlayışının, vakfın çalışmalarına yön verdiğini aktararak, yürüttükleri sosyal yatırımların da temelini oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu anlayışla özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sağlayacak okulu hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kendilerini güvenle ifade edebilecekleri, gelişimlerini destekleyecekleri bir eğitim ortamına kavuşmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün burada attığımız adımın çocuklarımızın hayatında kalıcı bir iz bırakmasını, şehrimize değer katmasını, güçlü yarınların inşasında bir temel taşı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir


