Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 Milyon Liralık İkramiye Ümraniye'deki Gezici Bayiden Satılan Bilete Çıktı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete isabet etti. İkramiyenin isabet ettiği biletlerden biri Ümraniye'deki bir gezici bayiden satıldı. 266 milyon lira kazanan talihliye bileti satan gezici bayi Yavuz Duman (51), "Alan müşterime de buradan tebrikler diliyorum ve inşallah bu müşterimizin bu aldığı parayı güzel yerlerde harcamasını temenni ederim. İnşallah bizi de bulur" dedi.

Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların listesi açıklandı. Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne dek verilen en yüksek ikramiyesi olan 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, 2'nci çekilişte İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak 3'e bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

'PARAYI GÜZEL YERLERDE HARCAMASINI TEMENNİ EDERİM'

Sattığı çeyrek bilete ikramiye isabet eden gezici bayi Yavuz Duman, "Seyyar Milli Piyango işi yapıyorum. En az 15-20 yıldır yapıyorum bu işi. Akşamları mekanlara giderek bu işi severek, canı gönülden yapıyorum. Geçen yıl da teselli bileti bir tanıdık müşterime çıktı. 'Belki benden çıkar' diye kendime olan güvenim sonsuzdu. Çok sevdiğim bir iş. Müşterilerle iç içe olduğum için hem hobi hem de bir kazanç merkezi olarak bütün müşterilerime 'benden çıkacak' diye ümit bağlıyordum. Müşterilerim ise şaşırarak 'Aman senden çıkar mı, seyyardan çıkar mı' diyorlardı. Alan müşterime tebrikler diliyorum. Parayı güzel yerlerde harcamasını temenni ederim. İnşallah bizi de bulur" dedi.

'BANA ÇIKMIŞ GİBİ MUTLUYUM'

Duman, "İnşallah insanların güveni gittikçe artar ve 'çıkmaz' dediklerinde yanılacaklarını zaten söylüyordum, herkes de yanıldı. Bundan sonra seyyar biletçilerin de artmasını istiyorum. Bilet numarası hatırladığım kadarıyla 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına çıktı. Bu benim sattığım bilete çıktı, çok mutluyum. Satıcı kadar alıcının da mutlu olmasını bekliyorum. Sanki bana çıkmış gibi mutluyum." diyerek sattığı bilete büyük ikramiye çıkmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.