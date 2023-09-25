Yıl sonu enflasyon tahminine göre tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Bu oran üzerinden hesaplama yapan uzmanlar emekliye yüzde 37.76, memura ise yüzde 49.46'lık bir zammın masada olduğunu belirtti. Zam bu şekilde gerçekleşirse en düşük SSK emeklisi maaşı 10 bin 332 liraya, en düşük memur maaşı ise 32 bin 906 TL'ye çıkacak.

Memur ve emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesi için geri sayım başladı. Gözler ekim ayında açılacak Meclis'e çevrilmişken, memur ve emekliye yapılacak zamma ilişkin ipuçları da gelmeye devam ediyor. Memur ve emekli zammına ilişkin önemli bilgiler veren SGK uzmanı Emin Yılmaz, OVP'de açıklanan yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre zam oranlarını hesapladı. Bu orana göre emekliye yüzde 37.76 memura ise yüzde 49.46'lık bir zammın masada olduğunu belirten Yılmaz, en düşük SSK emeklisi maaşının 10 bin 332 liraya, en düşük memur maaşının ise 32 bin 906 TL'ye çıkacağını söyledi.

"YÜZDE 37,76'LIK ZAM KESİN"

Sözcü TV'de konuşan Yılmaz, "Emekliler için yüzde 19,44'lük zam kesin diyebiliriz. Bunun üzeri için hedef enflasyona göre bazı tahminlerde de bulunabiliyoruz. Yıllık enflasyonun sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüzde 65 olarak tahmin edildiğini açıkladı. Bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımız taktirde yüzde 37.76'lık bir zammı SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak ayından itibaren kesin olarak alacak diyebiliriz." dedi.

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ MAAŞI 10 BİN LİRAYI AŞACAK

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "En düşük maaş olan SSK, Bağ-Kur emeklisinde 7 bin 500 TL olan maaşların 10 bin 332 TL'ye çıkması bekleniyor."

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurlara ise yüzde 49.46 üzerinden bir zam yapılacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Bir memur şu anda evli ve iki çocuklu olarak en düşük 22 bin 017 TL maaş alıyorsa; maaşı yeni zamla birlikte 32 bin 906 TL'ye gelecek. Bekar bir memurun maaşı ise 20 bin 377 TL'den 30 bin 455 TL'ye yükselecek. Bir memur emeklisi en düşük 9 bin 876 TL maaş alırken, onlar da 14 bin 760 TL alacak.

ARA ZAM OLUR MU?

Bunların dışında Meclis'in açılmasıyla bir ara zammında olabileceği konuşuluyor. Ancak bir aylık süre için bu söylenen rakamların dışında ben bir ara zam yapılacağını düşünmüyorum. Sadece cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir ikramiye olabileceğini düşünüyorum."