Yeşilyurt Belediyesi, Kendirli ile Samanköy Mahalleleri arasındaki yolu güvenli hale getiriyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kendirli ile Samanköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolun güvenli hale getirilmesi maksadıyla başlatılan taş duvar ve yol genişletme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol iyileştirme ve düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kırsal mahallelerin yaşam standartını daha iyi bir seviyeye getirmek için sıcak asfalttan sathi kaplamaya, taş duvardan perde duvara, kaldırım yenilemeden çevre düzenlemeye kadar her alanda çalıştıklarını söyledi.

Kendirli ile Samanköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolu güvenli hale getirmek için taş duvar çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çınar, "İlçemizin yaşam kalitesini artırıp hemşehrilerimizin rahat, güvenli ve huzurlu alanlarda hayatını sürdürmesi için farklı hizmet alanlarında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Merkez ve kırsal bölgelerimize ulaşımı sağlayan yol ağını hem akıcı hem de güvenli hale getirmek içinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler götürüyorlar. Samanköy ile Kendirli mahallelerimizi bağlayan yolu güvenli hale getirmek için yol genişletme ve taş duvar çalışmalarına devam eden ekiplerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Buradaki yolun iyileştirilmesi ve çevre güvenliğinin alınması; bağ ve bahçe işlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte hareketli bir yapıya sahip bu bölgemizin hem gelişimi hem de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimizin saha taramalarının yanı sıra muhtarlarımızın talebi doğrultusunda düzenlenmesine karar verilen bu yol aksıyla birlikte araç ve yaya güvenliğini daha iyi bir seviyeye çıkarmış olacağız. Bununla birlikte bağlantı yolunun tamamlanmasıyla bölgeye ulaşım daha akıcı hale gelmiş olacak ve burada yaşayan hemşehrilerimiz güvenli yollarda evlerine, bağ ve bahçelerine gidebilecekler" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un merkez ve kırsal alanlarındaki ulaşım ağının kalite seviyesini artırmaya devam edeceklerini hatırlatan Başkan Çınar, " Bizim temel önceliğimiz vatandaşlarımıza yerinde ve kaliteli hizmetler sunmaktır. Bugüne kadar bu anlayıştan ödün vermeden yoğun bir çaba sarf ettik. Yol ağının kalitesi hem yaşam kalitesini artırmakta hem de ekonomi hayat ile ticaretin hareketlenmesine vesile olmaktadır. 'Yol Medeniyettir' düsturundan aldığımız ilhamla birlikte hem mevcut yollarımızın bakım ve onarımlarını yapıp standartlarını yükseltirken diğer taraftan yeni açtığımız yollarla birlikte ulaşım ağımızı da genişletmiş oluyoruz.6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketlerinden sonra deforme olan yollarımızı ve kaldırımlarımızı teker teker yenileyerek ilçemizde ki yaşam seviyesini artırmaya gayret ediyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizde ki nüfus artışına paralel olarak ortaya çıkan eksiklikler ve ihtiyaç duyulan yatırımları birer birer hayata geçirip, bir yandan gündelik hayatı daha konforlu hale getirirken diğer taraftan ilçemizin geleceğine güzel yatırımlar emanet ediyoruz. Saha çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren bütün mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA